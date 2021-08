Ein Punkt, der für den SC Ichenhausen Gold wert sein kann

Plus Fußball-Landesligist SC Ichenhausen präsentiert sich in Neuburg als robuste Einheit. Welche Lehren die Königsblauen aus dem 1:1 ziehen.

Irgendwann während der zweiten Halbzeit äußerten die an der Seitenlinie postierten Fans des SC Ichenhausen, sie seien mit dem 1:1 im Landesligaspiel beim VfR Neuburg zufrieden. Genau diesen einen Zähler packten die Königsblauen letztlich auch ein. Er könnte im weiteren Verlauf der Runde noch einmal Gold wert sein. Denn diesmal kam es darauf an, spielerische Qualität und gleichzeitig körperliche wie mentale Robustheit zu zeigen. Die Prüfung hat der Tabellendritte gemeistert.