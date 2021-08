Im Regen wird Torwart Rrecaj vom SC Ichenhausen zum Riesen

Plus Der Schlussmann des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen hält in Durach sogar einen Elfmeter. Das glückliche 2:0 der Königsblauen hat aber mehr als nur einen Vater.

Das Glück ist mit dem Tüchtigen. Die Formel passt haargenau zum 2:0-Sieg des Fußball-Landesligisten SC Ichenhausen beim VfB Durach. Und einen umjubelten Helden brachte dieser verregnete Nachmittag auch hervor. Torwart Liridon Rrecaj wurde zum Riesen, indem er auch die besten Chancen der Gastgeber zunichte machte. Unter anderem parierte er einen von Waldmemar Schaab verursachten Handelfmeter. Seine Glanztaten machten ihn an diesem 7. August 2021 zu einem Vater des Erfolges – aber er blieb nicht der einzige.