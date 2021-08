Personalsorgen vor dem Viertelfinale VfR Jettingen - FC Günzburg

Plus Der VfR Jettingen und der FC Günzburg müssen im Totopokal-Spiel an diesem 18. August 2021 auf einige Fußballer verzichten. Der Gegner fürs Halbfinale steht bereits fest.

Sieger und Endspiel-Teilnehmer war der VfR Jettingen bei den jüngsten beiden Ausgaben des Totopokals auf Kreisebene. Nun spekuliert der Fußball-Kreisligist erneut auf die Qualifikation für die erste Hauptrunde im Verbandspokal. Doch vor dem Triumph stehen noch drei Hürden. Im Viertelfinale des Fußballkreises Donau tritt das Team von Trainer Sven Müller an diesem Mittwoch, 18. August 2021, gegen den klassenhöheren FC Günzburg an. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.