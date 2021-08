Yannick Maurer macht für den SC Ichenhausen den Unterschied

Plus Beim 2:0-Erfolg im Landesliga-Spitzenspiel gegen den FC Kempten wird der 22-Jährige zum Mann des Tages beim SC Ichenhausen. Gehen die Blicke nun doch nach oben?

„Würde Yannick Maurer sein Potenzial immer voll ausschöpfen, wäre er schon lange nicht mehr beim SC Ichenhausen“. Diesen Satz formulierte Oliver Unsöld zu Beginn dieser Saison 2021/22. Wie Recht der Coach der Königsblauen mit seiner Einschätzung hatte, zeigte sich beispielhaft im Landesliga-Hit gegen den FC Kempten. Beim 2:0-Erfolg war der 22-Jährige eindeutig der große Unterschiedsspieler im Hindenburgpark.