27.12.2018

Geehrte Mitarbeiter und gute Aussichten

Die Firma Reflexa bedankt sich bei ihrem Personal aus Rettenbach, Günzburg und Oederan

Die Reflexa-Mitarbeiter, die an den Standorten Rettenbach und Günzburg beschäftigt sind, haben bei einer weihnachtlichen Jahresabschlussfeier nicht nur das alte Jahr Revue passieren lassen, sondern auch 16 Mitarbeiter geehrt, die bereits bis zu 45 Jahre Firmentreue aufweisen können.

Ein besonderer Dank der Firmenleitung ging an den langjährigsten Mitarbeiter Johann Ingeduld, der Reflexa seit 45 Jahren „leidenschaftlich unterstützt“, heißt es in der Mitteilung. „Wir wissen die lange Firmentreue unserer Mitarbeiter sehr zu schätzen“, so Geschäftsführerin Miriam Albrecht.

Die Fertigung von Markisen, Jalousien, Plissees und Schrägverschattungen in Rettenbach, Insektenschutzprodukten in Günzburg sowie Rollläden in Oederan sei dank der langjährigen Erfahrung aller Mitarbeiter überhaupt erst möglich. Eine besondere Auszeichnung der IHK Schwaben erhielt dieses Jahr die Technische Produktdesignerin Britta Vogt, die ihre Abschlussprüfung 2017/18 als die Beste in ihrem Ausbildungsberuf abgeschlossen hatte.

Einen Dank sprachen Albrecht und der stellvertretende Geschäftsführer Ingo Legnini auch denen aus, die sich in den Ruhestand verabschiedeten. Nachdem Reinhardt Knöller, Martha Schneider, Rudolf Greifenberg und Mathilde Glocker die Reflexa-Werke über Jahrzehnte hinweg unterstützt hatten, beginnt für diese vier ehemaligen Mitarbeiter ein neuer Lebensabschnitt.

Beim Jahresrückblick wurde unter anderem die positive Entwicklung im Senkrechtmarkisenbereich hervorgehoben. Die steigende Nachfrage nach Zip-Anlagen prognostiziere ein mindestens genauso erfolgreiches 2019, was sowohl Geschäftsleitung als auch Mitarbeiter mit hohen Erwartungen auf das nächste Jahr blicken lassen.

Folgende Mitarbeiter wurden für ihre langjährige Firmentreue zu Reflexa geehrt:

Jahre Georg Geyer, Maik Hänsel, Kurt Wildermann, Jürgen Jonscher, Martin Krautsieder, Stefanie Eberhard, Norbert Lutzmann;

Stefan Claus, Franziska Köhler, Saziye Demir;

Rolf Schmid, Stefanie Haupeltshofer;

Josef Kiss, Petra Karsseboom, Petra Grünzweig, Günther Hengst;

Ulrike Wagner;

Johann Ingeduld – er ist der Mitarbeiter mit den meisten Jahren der Firmenzugehörigkeit.

Daniel Hammerschmidt, Katharina Wolkow, Marius Vogeser, Lidia Mauer (zg)

Themen Folgen