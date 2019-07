vor 33 Min.

Gefunden: Eselfigur vom Karussell ist wieder da

Beim Günzburger Guntiafest ist am Wochenende eine Esel-Figur gestohlen worden. Jetzt tauchte sie in Scheppach wieder auf. Warum die Finder jetzt Probleme bekommen.

Der Esel, der am vergangenen Wochenende beim Guntiafest von einem Kinderkarussell gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht. (Lesen Sie dazu auch: Guntiafest: Eselfigur vom Kinderkarussell verschwindet) Nachdem der Esel am Sonntagnachmittag zunächst in Röfingen gesichtet worden war, dort aber nicht mehr aufgefunden werden konnte, meldete ein Zeuge am Montag bei der Polizei, dass die Figur in einem Garten in Scheppach stehen würde.

Finder hatten den Esel in einem Garten entdeckt

Beim Eintreffen der Streife der Polizei Burgau stand der Esel tatsächlich in dem angegebenen Anwesen. Die Grundstücksbesitzer gaben an, dass sie den Esel an der Straße gefunden hätten und der Meinung waren, dass der Besitzer ihn dort entsorgt hätte.

Da sie den Pflichten eines Finders zur Abgabe beim zuständigen Fundbüro nicht nachgekommen sind, haben beide ein Strafverfahren wegen Fundunterschlagung zu erwarten. (zg)

