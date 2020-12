06:05 Uhr

Günther und Dominik Weindl aus Kötz sind Bäcker aus Leidenschaft

Plus Günther und Dominik Weindl teilen sich in der Bäckerei in Großkötz die Arbeit. Welche Leidenschaft die beiden eint und welche Pläne sie für die Zukunft haben.

Von Heike Schreiber

Einzelhändler, Gastronomen/Hoteliers und „Lebensmittelhandwerker“ wie Bäcker und Metzger machen eine Innenstadt und ein Dorf lebendig. Doch schon vor Corona haben viele um die Zukunft gekämpft, vielerorts haben Betriebe mangels Nachfolger schließen müssen. Corona hat die Probleme verschärft. In einer Zeit, in der durch das Virus und seine Folgen Innenstädte und Dörfer weiter auszubluten drohen, will unsere Zeitung einen Kontrapunkt setzen und über die berichten, bei denen die Nachfolge geregelt ist. So heißt unsere Serie auch, der Einfachheit halber auf Überbegriffe fokussiert: „Handel und Gastronomie mit Zukunft“.

Fein säuberlich gerahmt hängen sie an der Wand. Eine Urkunde neben der anderen. Der erste in der Reihe der Familie Weindl, der sich zum Meister im Bäckerhandwerk aufgeschwungen hat, war Franz, 16. April 1925 prangt auf dem Schriftstück. Rudolf machte 1956 sein Meisterstück. Und an vorerst letzter Stelle leuchtet der Name Günther Weindl auf, der in dritter Generation die Bäckerei in Großkötz führt und seit acht Jahren Obermeister der Innung im Landkreis ist. Mit Stolz blickt er auf die Urkunden und hofft, dass in nicht allzu weiter Ferne eine vierte hinzukommt: die seines Sohnes Dominik, der im Mai mit der Meisterschule beginnt.

Backen hat bei den Weindls in Großkötz Tradition

Backen hat bei den Weindls seit fast 100 Jahren Tradition. Günther Weindls Opa Franz war der erste, er war es auch, der 1933 das Anwesen in Großkötz gekauft hat – um dann allzu früh zu sterben. Als ihn 1955 unerwartet der Tod ereilte, musste sein Sohn Rudolf mit gerade mal 21 Jahren einspringen und den Betrieb übernehmen. Dabei hatte er noch nicht einmal den Meister in der Tasche. Er biss sich hinein, setzte eigene Akzente und ließ 1966 das komplette Gebäude abreißen und stellte einen Neubau hin. Mit Sohn Günther kam der erhoffte Nachwuchs, der in die Bäckersfußstapfen treten würde. „Für mich ist es der schönste Beruf überhaupt, man schafft etwas mit seinen Händen und braucht dafür ganz viel Gefühl“, schwärmt der 49-Jährige. Seine Entscheidung, ins Backhandwerk einzusteigen, habe er keine Sekunde lang bereut.

Nach seiner Lehre in Burgau, wo später auch sein Sohn Dominik ausgebildet wurde, machte er seinen Meister und übernahm, weil sein Vater Herzprobleme hatte, mit 24 den Betrieb. Um zu zeigen, wer jetzt Herr im Hause war, ließ er als erstes den Verkaufsraum vergrößern und machte ihn moderner. Quasi auf der Baustelle heiratete er dann seine Frau Marion, die ihm seitdem im Verkauf zur Seite steht. Sohn Dominik und die nur zwei Jahre nach ihm geborene Tochter Julia „sind mit der Bäckerei groß geworden“, erzählt Günther Weindl.

Dominik Weindl wär öfter in der Backstube als im Kinderzimmer

Dass seine Julia als Baby in der Backstube in der Wippe vor sich hin schaukeln oder im Laden im Kinderwagen frühstücken konnte, hätten er und seine Frau nur dem Schicksal zu verdanken. Denn die Tochter war ein Frühchen, kam in der 26. Woche zur Welt und musste drei Monate in der Kinderklinik hochgepäppelt werden. „Es war eine schwierige und unglaublich stressige Zeit“, erinnert sich Günther Weindl zurück. Seine Frau Marion habe sich schier zerrissen, vormittags Semmeln verkauft und den Nachmittag in der Klinik verbracht. Er selbst musste den Laden am Laufen halten, und Sohn Dominik wollte auch betreut werden. Dass der sich mehr in der Backstube als im Kinderzimmer aufhielt, sich am Drehen von ersten Brezen versucht hat, scheint ihn geprägt zu haben.

Dabei habe er freie Berufswahl gehabt, sein Vater habe ihn nie unter Druck gesetzt, dass er einmal die Bäckerei übernehmen sollte, betont der heute 22-Jährige. Er habe irgendwann freiwillig in der Backstube mitgeholfen, auch, um sich ein wenig Taschengeld dazuzuverdienen. Als er in der achten Klasse war, wollte er „Fremdluft“ schnuppern und machte ein Praktikum im Bereich Mediendesign. Eigentlich kein schlechter Beruf, Dominik musste erst um acht Uhr anfangen, anstatt um zwei Uhr morgens in der Backstube. Doch der Job im Büro vor dem Computer sei überhaupt nicht sein Ding gewesen. „Bis in den Abend arbeiten und dann nicht zu wissen, was man eigentlich getan hat, nichts Produktives, das war nichts für mich“, sagt der 22-Jährige. Dann doch lieber ganz früh aufstehen, um 11 Uhr mit dem Tagwerk fertig sein, Torten gebacken haben „und wenn sie den Kunden schmecken, ist es doppelt cool“. Für tolle Torten hat Dominik ein Händchen – Vater Günther hält ihn für „den Kreativen, den Künstler“. Kein Wunder, hat er doch nach seiner Lehre, die er in nur zwei Jahren absolviert und mit dem zweitbesten Gesellenbrief in Schwaben abgeschlossen hat, noch die Ausbildung zum Konditor draufgesattelt. Auch diese hat er mit Bestnoten beendet.

Bei den Weindls wird mit Naturprodukten gearbeitet

Doch das Zeugnis ist für den Vater nicht unbedingt ausschlaggebend, viel wichtiger sind für ihn die Leidenschaft fürs Backen und die Einstellung zu den Produkten. Und die teilen beide bedingungslos. Vater und Sohn streben höchste Qualität auf allen Ebenen an, Backmischungen, Chemie und Zusatzstoffe haben bei ihnen nichts verloren. „Wir arbeiten mit Naturprodukten, die nie gleich sind, deshalb schmeckt derselbe Teig im Sommer anders als im Winter“, erklärt der 49-Jährige. Der Geselle sei täglich eine Stunde allein damit beschäftigt, die Zutaten für den nächsten Tag herzurichten.

„Tausend verschiedene Sachen“ wie bei so manchem Discounter, gebe es in ihrer Bäckerei nicht, dafür 100 Prozent Handarbeit und höchste Qualität. Und wenn ein Kunde eine Allergie gegen Hefe hat, dann wird eben an einem Brot ohne Teigtreibmittel getüftelt. Was die zwei antreibt? Sie wollen die Brote so herstellen, „wie der Opa Franz es früher gemacht hat“. Rezepte von ihm gebe es leider nicht mehr, der Generationenwechsel sei damals so abrupt gewesen, dass nichts gerettet werden konnte. Zum Grundrezept habe jede Generation ihr Wissen und ihre eigene Note hinzugefügt.

Günther und Dominik Weindl aus Kötz sind ein eingespieltes Team

In der Backstube sind Günther und Dominik Weindl ein absolut eingespieltes Team. Und so wie sie die Liebe zum Backen teilen, verbindet sie auch in ihrer Freizeit die Leidenschaft zum Motorrad- und Skifahren. Umso mehr fürchtet sich der Vater vor dem kommenden Frühjahr, wenn der Sohn auszieht und seinen Meister macht. Er habe zwar ein hervorragendes Team – drei Gesellen, zwei Lehrlinge, eine Backhilfe und dreieinhalb Verkäuferinnen-Stellen –, aber er braucht dringend Ersatz. Und Personal zu finden, sei „furchtbar schwierig“. Weil zuletzt zwei Mann wegen Krankheit ausgefallen sind, ist Tochter Julia kurzzeitig eingesprungen. Sie ist gelernte Köchin und arbeitet normalerweise in einem Fünf-Sterne-Hotel im Allgäu, befindet sich aber in Kurzarbeit.

Gutes Personal sei das „A und O“, wenn er mehr davon hätte, könnte Günther Weindl die großen Pläne, die er im Kopf hat, umsetzen. In den Bauernhof, der an die Bäckerei angrenzt, könnte man umsiedeln und dort ein Café eröffnen. „Aber ohne Personal ist das zum Scheitern verurteilt“, weiß der Obermeister. Sohn Dominik würde lieber den Betrieb klein halten und sich weiter spezialisieren auf ein paar Produkte, die die Leute zu schätzen wissen. Ihm ist sehr wichtig: „Der Stellenwert von Brot muss wieder größer werden.“

