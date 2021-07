Ärger um Baustelle an der Ulmer Straße in Günzburg

Es gibt deutlich mehr Verkehr auf den offiziellen Umfahrungen, aber auch auf verbotenen Schleichwegen. Nun reagiert die Stadt Günzburg.

Was viele Pendler und Anwohner befürchtet haben, ist eingetreten. Mit Beginn der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der Ulmer Straße zur Weißenhorner Straße gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Stadt Günzburg möchte nun Abhilfe schaffen.

Die Baustelle begann am Montag planmäßig mit dem Aufstellen der Absperrung und der Baustelleneinrichtung, um den Verkehr aus dem betroffenen Gebiet heraus zu bekommen. Im Laufe des Vormittags wurde deshalb der östliche Kreuzungsteil für den Verkehr voll gesperrt. Auf den umliegenden Umfahrungsmöglichkeiten kam es folglich zu einem hohen Verkehrsaufkommen - zeitweise taten sich die Anwohner schwer, zu ihren Anwesen zu gelangen, teilt Ordnungsamtsleiter Georg Weishaupt mit.

Seit Montag wird an der Ulmer Straße in Günzburg mit großem Gerät gearbeitet

Über die Baustelle und die Umleitungen wurde in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet. "Erfahrungsgemäß halten sich leider nur wenige Verkehrsteilnehmer anfangs an die Beschilderung und versuchen ihr „Glück“ dennoch, indem sie in die gesperrte Baustelle hineinfahren", sagt Weishaupt. Das verschärft die Situation zusätzlich. Am Dienstag begannen die Bauarbeiten mit großem Gerät, sodass für alle Autofahrer ersichtlich ist, warum dieser Bereich nun gesperrt ist.

"Von den Straßenverkehrsbehörden wurde eine großräumige Umleitung gewählt, weil die kleinen Anliegerstraßen, die gesperrt sind, nicht für eine Umleitung geeignet sind", teilt Weishaupt mit. Seitens des Staatlichen Bauamts Krumbach werden nochmals die Hinweisschilder zu den Sperrungen optimiert, um ein unbeabsichtigtes Einfahren zu minimieren. Weiter werden zusätzliche Hinweise angebracht, wo es zielführend erscheint.

Polizei will rund um die Baustelle in Günzburg verstärkt kontrollieren

Die Polizei begleitet die Baustelle durch vermehrte Kontrollen der Anliegereigenschaft in den Anliegerstraßen. Die Stadtverwaltung prüft zudem zusätzliche Halteverbote, um auf den Straßen, welche nicht den Anliegern vorbehalten sind, einen besseren Verkehrsfluss zu ermöglichen. Dies könnte Bereiche des Wasserburger Wegs betreffen. Um die Schulwegsicherheit zu gewährleisten, sollen kurzfristig zwei Fußgängerbedarfsampeln im Bereich der Straße Auf dem Gries angebracht werden.

"Leider lassen sich bei der Vollsperrung eines Astes eines Hauptknotenpunkts wie dem Kreuzungsbereich Ulmer Straße zur Weißenhorner Straße eine gewisse Belastung der Anwohner sowie ein spürbar erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Umfahrungsstrecken nicht vermeiden. Neben dem nach ein paar Tagen eintretenden Gewöhnungseffekt bei den Autofahrern, welche sich auf die Sperrung einstellen dürften, wird von den geschilderten Maßnahmen eine Entspannung der Situation erwartet", führt Weishaupt aus. Der Bauabschnitt umfasst zudem die ganzen Sommerferien, da zu dieser Zeit erfahrungsgemäß weniger Verkehr herrscht.

Baustelle in Günzburg soll bis zum 17. Dezember abgeschlossen sein

Die Bauzeit ist eng getaktet: Vom 12. Juli bis voraussichtlich 10. September ist der östliche Ast der Ulmer Straße gesperrt. Vom 11. September bis 7. November ist vorgesehen, die Ulmer Straße im westlichen Bereich zu sperren. Die Arbeiten am Straßenoberbau in der Ulmer Straße mit der notwendigen Sperrung von zwei Kreuzungsästen sind für Ende Oktober/Anfang November geplant. Voraussichtlich vom 8. November bis 17. Dezember folgt die dritte Bauphase mit der Sperrung der Staatsstraße 2020, sprich der Weißenhorner Straße.

Um diese Planung einzuhalten, wird parallel an verschiedenen Stellen gleichzeitig gearbeitet. Zunächst wird mit der am tiefsten liegenden Sparte begonnen. Das bedeutet, dass die Wasserleitung der Stadtwerke auf beiden Straßenseiten mit großen Hauptrohleitungen verlegt wird. Anschließend werden Gasleitungen verlegt. Es folgen die Fundamente der neuen Ampeln und die Beschilderung. Dann wird die Straße für das Staatliche Bauamt und die Straßenbeleuchtung und die Gehwege für die Stadt neu hergestellt. Wichtig sei die Einhaltung der Bauzeit, da die B16-Bahnbrücke im Winter abgerissen und neu gebaut wird und ebenfalls eine großräumige Umfahrung nötig macht. (mili, AZ)