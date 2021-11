Beleidigungen auf Wertstoffhof in Günzburg enden vor Gericht

Plus Nach einem heftigen Streit eines 65-Jährigen mit Beschäftigten auf dem Günzburger Wertstoffhof kommt die überraschende Wende vor dem Amtsgericht.

Die Aggressionsschwelle scheint bei einigen Menschen ziemlich niedrig zu liegen. Schon kleinere Anlässe können dann zu Grobheiten auswachsen. Wie auf dem Günzburger Wertstoffhof. Dort legte sich ein 65-Jähriger mit dem Aufsichtspersonal an. Die Auseinandersetzung gipfelte in gegenseitigen Anzeigen wegen Beleidigung und Nötigung. Sogar Landrat Hans Reichhart wurde eingeschaltet. Vor Amtsrichterin Lang endete der juristische Zwist mit einem versöhnlichen Ausgang.