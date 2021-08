Günzburg/Ichenhausen

vor 17 Min.

Duo bricht zweimal in Ichenhauser Förderschule ein: "Das war dämlich"

Zweimal innerhalb von zwei Wochen brach ein Duo in die Heinrich-Sinz-Schule in Hochwang ein. Jetzt landeten die Männer vor Gericht.

Plus Zwei junge Männer sind im vergangenen Jahr zweimal innerhalb weniger Tage in die Förderschule in Ichenhausen eingebrochen. Jetzt landeten sie vor Gericht.

Von Heike Schreiber

Die zwei jungen Männer waren früher selbst einmal Schüler an der Heinrich-Sinz-Schule in Ichenhausen. Im vergangenen November hatte das Duo die Idee, in seine alte Bildungsstätte einzubrechen. Weil die zwei beim ersten Mal nur wenig Bargeld erbeuteten, stiegen sie keine 14 Tage später noch einmal in das Gebäude ein und klauten diesmal den Schultresor. Ihr Pech: Ein Anwohner beobachtete die Männer beim Ausladen des Tresors und meldete den Fall der Polizei. Jetzt standen die damals 20 und 22 Jahre jungen Männer wegen besonders schweren Diebstahls vor Gericht und bekamen von Richter Walter Henle einiges zu hören. "Wenn man beim ersten Einbruch nichts findet, versuche ich es doch kein zweites Mal. Das war dämlich", rügte er sie. Ein Urteil fällte er indes nicht, stattdessen ordnete er einen Fortsetzungstermin an.

