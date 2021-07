Günzburg

19:00 Uhr

Junge Musiker messen sich nach langer Corona-Pause bei Live-Wettbewerb

Die Band Cloud Sound stand beim Musikwettbewerb Acoustic Fusion am Ende auf der Bühne.

Plus Das P-Seminar Musik des Günzburger Maria-Ward-Gymnasiums lud am Samstag elf Finalisten zum Musikwettbewerb "Acoustic Fusion". Wer das Rennen gemacht hat.

Von Julia Greif

Von sanftem Pop bis hin zu Rock erklangen am Maria-Ward-Gymnasium mehrere Konzerte in einem. Nach der langen Corona-Pause war die Begeisterung bei den jungen Musikern riesig, endlich wieder live vor Publikum performen zu dürfen. Und auch die Gäste beim Musikwettbewerb "Acoustic Fusion" am Maria-Ward-Gymnasium freuten sich über die Live-Auftritte. Vor zwei Jahren fand der Wettbewerb bereits statt. Damals kannte noch niemand das Wort Corona. Unter erschwerten Bedingungen konnte die Veranstaltung aber auch dieses Jahr stattfinden.

