Mann verschickt Bilder mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt: Ist er schuldfähig?

Plus Erneut befasst sich das Amtsgericht Günzburg mit Pädophilie. Während die Angeklagten geständig waren, muss die Justiz jetzt tiefer in die Materie einsteigen.

Von Christian Kirstges

Auch wenn betont wird, dass sich kein eindeutiger Zusammenhang zur Pandemie nachweisen lasse: Gewalt gegen Kinder hat im vergangenen Jahr eklatant zugenommen. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die das Bundeskriminalamt am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. Es liege aber durchaus nahe, dass die Corona-Krise durchaus bei bestimmten Delikten eine besondere Rolle spiele. Auch sei deutlich mehr Kinderpornografie verbreitet worden. Doch bei den Taten, die einem Mann aus dem nördlichen Landkreis Günzburg jetzt in der Verhandlung im Amtsgericht Günzburg zur Last gelegt wurden, war Corona noch kein Thema.

