Günzburg/Memmingen

vor 17 Min.

Prozess um Vergewaltigung: Opfer gilt für Gutachterin als glaubwürdig

Das Gutachten der Sachverständigen im Vergewaltigungsprozess in Memmingen könnte ausschlaggebend für das Urteil sein - hat der Angeklagte seine Frau wirklich vergewaltigt?

Plus Im Vergewaltigungsprozess gegen einen 43-Jährigen kann das Gutachten der Sachverständigen ausschlaggebend für das Urteil sein. Was am dritten Verhandlungstag geschah.

Von Wolfgang Kahler

Hat eine heute 42-jährige Kurdin die Vergewaltigung und körperliche Misshandlung durch ihren Ehemann vor vier Jahren erlebt oder erfunden? Die Klärung dieser entscheidenden Frage stand im Mittelpunkt am dritten Prozesstag vor dem Memminger Landgericht gegen den ein Jahr älteren Angeklagten aus Günzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen