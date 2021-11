Rasante Flucht vor der Polizei endet in Feldweg

Die Polizei wollte am Samstagmorgen einen Autofahrer auf der B16 kontrollieren. Der Mann gab Vollgas und wollte flüchten. In einem Feldweg blieb der Wagen stecken.

Ein Autofahrer sollte in den frühen Morgenstunden am Samstag zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden, als er von der Wilhelm-Maybach-Straße kommend auf die Bundesstraße B16 in Fahrtrichtung Ichenhausen einbog. Als die Beamten im nachfahrenden Polizeifahrzeug das Anhaltesignal einschalteten, beschleunigte der Autofahrer stark und bog dann abrupt nach rechts in einen Feldweg ab. Als er weiter auf ein abgeerntetes Feld an der Industriestraße flüchtete, fuhr sich dort der Wagen fest und der Mann stellte sich der Polizei.

Der Flüchtige stand unter Alkoholeinfluss

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei ihm deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert über ein Promille. Bei dem Autofahrer wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)