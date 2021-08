Die Geige war die ständige Begleiterin Wilfried Sendlers

Plus Mehr als 50 Jahre gehörte der Wahl-Günzburger zu den Initiatoren, die regionaler Musikkultur überregionale Bedeutung verliehen. Am Freitag feiert er den 90.

Er war derjenige, der den Ton angegeben hat. Im Streichquartett, als Konzertmeister im Kammerorchester, als Musiklehrer am Dossenberger-Gymnasium. Nach jemandes Geige getanzt aber hat er nicht, vor allem nicht nach der seines gestrengen Vaters. Im Gegenteil, als Kind nämlich war ihm jegliche Art von Musik ein Gräuel.