Wendendes Auto bringt in Günzburg Motorrad zu Fall - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Motorradunfall, der sich in Günzburg ereignete. Ursache war ein zuvor wendendes Auto, dessen Fahrer einfach weiterfuhr.

Zur Aufklärung des genauen Ablaufs eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen in Günzburg ereignet hat, sucht die Polizei dringend Augenzeugen. Gegen 7.15 Uhr hielt ein Autofahrer seinen Wagen in der Parkstraße an, um zu wenden. Ein ihm nachfolgender 61-jähriger Motorradfahrer bremste daraufhin ab, das Motorrad geriet ins Rutschen und der 61-Jährige stürzte. Der Autofahrer setzte sein Wendemanöver fort und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Motorradfahrer in Günzburg wurde nicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen war es dabei nicht gekommen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um einen roten Ford. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten Fahrer des Fords machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)