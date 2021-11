Günzburg

vor 50 Min.

Wüster Streit zwischen Mieter und Vermieter endet vor Günzburger Gericht

Ein Vermieter und sein Mieter stritten so heftig, dass auch Beleidigungen fielen.

Plus Ein Konflikt zwischen einem Mieter und seinem Vermieter eskalierte immer mehr. Im Gerichtssaal in Günzburg geht es um Bedrohung und Körperverletzung.

Von Julia Greif

Der Witwer hatte einen Teil seines Hauses an eine Familie vermietet. Als er noch dort gewohnt hatte, hatte es öfter Streit mit dem Vater der Familie gegeben. Der Vermieter wohnt derzeit in einem Altersheim. Dem heute 83-Jährigen, der mit Rollator in den Gerichtssaal im Amtsgericht Günzburg kam, wurde unter anderem Beleidigung und Bedrohung vorgeworfen.

