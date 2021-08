Gemeinderat Gundremmingen kritisiert Luftreinigungsgeräte

Plus Warum die Gemeinde Gundremmingen auf stationäre statt auf mobile Anlagen setzt. Auch um ein Beweidungsprojekt ging es in der Sitzung.

Nicht nur Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU), auch der Gundremminger Gemeinderat sah in der Sitzung den Einsatz von Luftreinigungsgeräten sehr kritisch. Die Anschaffung werde zwar vom Freistaat mit 50 Prozent gefördert, der tatsächliche Nutzen aber werde von Fachleuten stark angezweifelt.