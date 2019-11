vor 16 Min.

Gundremminger Nikolausmarkt 2019: Programm, Termin, Öffnungszeiten,

Ende November findet der Nikolausmarkt Gundremmingen 2019 statt. Alle Informationen rund um Termine, Öffnungszeiten und Programm beim Weihnachtsmarkt im Kreis Günzburg finden Sie hier.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen - Stunde um Stunde rückt die für viele schönste Zeit des Jahres immer näher: Die Weihnachtszeit. In und um Augsburg stimmen sich die Städte und Gemeinden mit besinnlichen Advents- und Weihnachtsmärkten auf das Fest der Liebe ein - so auch beim Nikolausmarkt Gundremmingen 2019.

Dort lädt Ende November der Nikolausmarkt zum Bummeln und Verweilen ein. Bei Glühwein, heißer Schokolade und gebrannten Mandeln können sich die Besucher ab 16 Uhr auf dem weihnachtlich dekorierten Markt umsehen und die geschmückten Buden und Stände anschauen. Wer weiß, vielleicht findet sich ja sogar das ein oder andere Weihnachtsgeschenk?

Alle Informationen rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm beim Weihnachtmarkt in Gundremmingen im Kreis Günzburg präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

Nikolausmarkt Gundremmingen 2019: Termin, Öffnungszeiten und Programm

Los geht es mit dem Weihnachtszauber auf dem Nikolausmarkt in Gundremmingen am Samstagnachmittag, 30. November 2019, um 16 Uhr. Bis in die späten Abendstunden werden die Buden und Stände voraussichtlich für die Besucher geöffnet haben, bevor die letzten Glühweingläser dann gegen 22 Uhr geleert werden müssen. Der Markt findet nur an diesem einen Tag statt.

An den Ständen werden sowohl handwerkliche Unikate als auch Essen und Getränke angeboten. Neben den festlich dekorierten Buden wird es auf dem Gundremminger Weihnachtmarkt auch ein Rahmenprogramm mit Musik und Unterhaltung für die großen und kleinen Besucher des Nikolausmarktes geben.

Weihnachtsmarkt Gundremmingen 2019: Weitere Märkte im Kreis Günzburg

In und um die Region gibt es nicht nur den Nikolausmarkt in Gundremmingen am 30.11.19. Auch auf vielen weitere weihnachtlichen Märkten laden geschmückte Buden und Stände zu einem Besuch ein.

Sie wollen sich einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte der Region, inklusive Karte mit Terminen und Öffnungszeiten verschaffen? Bitte sehr: Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

