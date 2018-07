06:00 Uhr

Gute Nachrichten in schweren Zeiten

Politische Unterstützung für das Berufsbildungswerk in Dürrlauingen. Die Hälfte der Absolventen ha bereits einen Arbeitsvertrag.

Die Absolventen sind glücklich über ihre Zeugnisse und einen erfolgreichen Berufsabschluss im Berufsbildungswerk Dürrlauingen. Michael Breitsameter freut sich mit ihnen – und über eine besondere politische Botschaft, die ihm an diesem Tag übermittelt wird. Der Abteilungsleiter Berufliche Bildung und Integration der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg (KJF), zu der die Einrichtung in Dürrlauingen gehört, richtet erst noch Mut machende Worte an die Zuhörer, lauscht dann gespannt, was der Stargast des Tages zu verkünden hat.

Joachim Unterländer, Mitglied des Bayerischen Landtages und Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration, ist zur Freisprechungsfeier angereist. Er betont, wie wichtig das duale Ausbildungssystem sei, lobt die „gute Arbeit, die hier geleistet wird“ und verspricht: „Die Unterstützung politisch und wirtschaftlich muss und wird es weiterhin geben.“ Er werde sich mit Nachdruck dafür einsetzen. „Es ist gut, dass es diese Ausbildungswerke gibt.“

Das klingt gut in den Ohren von Breitsameter, der mit der Dürrlauinger Einrichtung durch schwere Zeiten geht. Trotz Einsparungen mussten einzelne Ausbildungsbereiche gestrichen werden. Die Zahl der Teilnehmer, wie die jungen Leute heutzutage genannt werden, die in Dürrlauingen einen Beruf erlernen und teilweise auch im dortigen Internat wohnen, ist seit Jahren rückläufig. Auch für die Förderung und Integration junger Flüchtlinge hat die Einrichtung ein umfassendes Konzept entwickelt: Deutschkurs, Schule, Ausbildung und Wohnmöglichkeit sind eng miteinander verzahnt.

Das „Dürrlauinger Modell“ funktioniert

Das Konzept wird in Fachkreisen als „Dürrlauinger Modell“ bezeichnet. Die Erfolgsrechnung sieht so aus: Innerhalb von dreieinhalb Jahren schafft ein Flüchtling seinen Abschluss. Vergleichbare Ansätze veranschlagen dafür die doppelte Zeit und sind nach Berechnungen der KJF fast doppelt so teuer. „Unser Modell spart 150000 Euro pro Flüchtling“, sagt Breitsameter. „Aber niemand will für diese Kosten aufkommen.“ Dass das Modell aufgeht, sieht man am Tag der Freisprechungsfeier beim Blick in die glücklichen Augen von sieben Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan, die zusammen mit 32 weiteren jungen Menschen ihr Gesellenzeugnis erhalten. Mehr als die Hälfte aller 39 Absolventen hat bereits einen Arbeitsvertrag in der Tasche, und weitere 20 Prozent haben gute Aussichten, bald schon einen zu unterschreiben. Auch von diesen insgesamt 70 Prozent ist Landtagspolitiker Unterländer beeindruckt. „Berufsbildungswerke sind der beste Weg, um Leute in den Beruf zu bringen.“ Darüber hinaus äußert er sich auch zum Flüchtlingskonzept: „Das Dürrlauinger Modell werden wir besprechen.“ Was er in der Kürze der Zeit gehört habe, klinge „zukunftsweisend“. Und abschließend: „Das rundherum positive Erfolgskonzept in Dürrlauingen wollen wir auch in Zukunft unterstützen.“ Insgesamt bekamen jetzt im Berufsbildungswerk Dürrlauingen zum Ende des Lehrjahres 39 Absol Absolventen den Gesellenbrief in verschiedenen Berufen. Weitere zehn junge Leute haben in Betrieben der Region ihre Ausbildung gemacht und die Dürrlauinger Berufsschule erfolgreich absolviert. (zg)

