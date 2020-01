15:30 Uhr

Hat ein Mann das Auto seiner Ex angezündet?

Im Frühjahr 2019 war ein Wagen in Burgau in Flammen aufgegangen, ein zweites Auto sollte wohl auch brennen. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage.

In einer Nacht im März war ein geparktes Auto in Burgau mutwillig in Brand gesteckt worden (wir berichteten). Die Fahrzeugbesitzerin hatte gegen 2 Uhr bemerkt, dass ihr abgestelltes Fahrzeug an der Haldenwanger Straße zwischen Felberweg und Industriestraße brannte. Die alarmierte Feuerwehr Burgau löschte den brennenden Wagen.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass an dem Auto die Scheiben eingeschlagen und es mit Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden war, berichtete die Polizei. Auch einen daneben geparkten Wagen wollte der Brandstifter offensichtlich anzünden, da an diesem bereits eine Scheibe eingeschlagen war und eine Mullbinde vor dem Fahrzeug lag. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 10000 Euro.

Am Fahrzeug soll ein GPS-Sender angebracht gewesen sein

Die Kripo Neu-Ulm hatte die Ermittlungen übernommen – und nun hat die Staatsanwaltschaft Memmingen Anklage zum Schöffengericht beim Amtsgericht Günzburg erhoben, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.

Der Beschuldigte soll von Ende Dezember 2018 bis Ende März 2019 einen GPS-Sender am Fahrzeug seiner getrennt lebenden Ehefrau angebracht und dieses so überwacht haben. Ende März vergangenen Jahres soll der Mann dann das Auto der Frau mit Brandbeschleuniger in Burgau in Brand gesetzt und auch den Wagen ihres Lebenspartners angegangen haben.

Noch steht kein Prozesstermin fest

Es wurde Anklage wegen Brandstiftung und einem Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz erhoben. Nach Auskunft des Amtsgerichts wurde ein Pflichtverteidiger bestellt, der nun um Akteneinsicht gebeten hat. Ein Prozesstermin wurde noch nicht festgelegt.

Der Fall weckt Erinnerungen an Vorfälle in Röfingen. Dort hatte ein Mann seine frühere Partnerin telefonisch und mit Textnachrichten terrorisiert, es kam unter anderem auch zu Brandanschlägen. Schließlich legte sich die Polizei auf die Lauer, konnte ihn festnehmen und ein Gericht verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe. (cki)

