Kunde eines Drogeriemarktes in Jettingen-Scheppach stellt Ladendieb

46-Jähriger wurde beobachtet, wie er Kosmetikartikel im Wert von fast 400 Euro in seiner Jackentasche verschwinden ließ. Wie es dann weiterging.

Der Polizeiinspektion Burgau wurde am Samstagnachmittag ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt gemeldet. Eine Kundin konnte einen 46 Jahre alten Mann beobachten, wie dieser mehrere Kosmetikartikel in seine Jackentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Außerhalb des Geschäfts hielt sich der Täter kurzzeitig im Bereich eines Gebüsches auf, wo später eine Tasche mit Diebesgut aufgefunden werden konnte. Der Täter konnte außerhalb des Drogeriemarktes durch einen weiteren Kunden gestellt werden. Der Gesamtwert der entwendeten Waren betrug laut Polizei etwa 380 Euro. (AZ)