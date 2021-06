Unfallflucht nach Parkplatzrempler in Scheppach

In Scheppach wird ein geparkter Hyundai angefahren und beschädigt. Welchen Hinweis die Polizei auf den Unfallverursacher hat.

Ein Unbekannter hat am 24. Juni zwischen 17.15 und 19.40 Uhr einen in Scheppach auf dem Parkplatz zwischen der Firma Alko und den Mindeltal-Schulen abgestellten Hyundai touchiert und ist anschließend weitergefahren. Die Schadenshöhe am geparkten Auto beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Aus der Spurenlage schließt die Polizei, dass es sich bei dem unfallverursachenden Auto um ein blaues Fahrzeug handelt.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)