Jetzt sind die Fahrradboxen in Günzburg da

Die neuen Fahrradboxen in der Günzburger Innenstadt sind am Mittwoch an der Kapuzinergasse aufgebaut worden – am Bahnhof sollen ähnliche Unterstände errichtet werden.

In Günzburg gibt es an der Kapuzinergasse nun spezielle Boxen für insgesamt 16 Fahrräder - doch noch ist die sichere Aufbewahrung nicht in Betrieb.

Von Michael Lindner

Das Fahrrad mitten in der Stadt abstellen, seine Einkäufe erledigen, in einem Café – sofern es wieder erlaubt ist – etwas trinken und danach entspannt nach Hause radeln. Was sich gerade bei gutem Wetter verlockend anhört, ist in der Realität manchmal ein großes Ärgernis. Nämlich dann, wenn das abgestellte Fahrrad beschädigt oder gar gestohlen wurde. Das soll in Günzburg in Zukunft verhindert werden – durch spezielle Fahrradboxen. Am Mittwoch wurden solche Abstellmöglichkeiten aufgebaut.

Der Standort ist wohl überlegt. Am Anfang der Kapuzinergasse, an der Ecke zum Bürgermeister-Landmann-Platz und Am Stadtgraben stehen seit Mittwoch die grauen Fahrradboxen. Also an jener Stelle, an der viele Menschen ihren Einkaufsbummel in der Stadt nach dem Lockdown starten können. Hinter insgesamt 16 Türchen – an jeder Seite sind es deren acht – können ebenso 16 Fahrräder einzeln verstaut werden. Wie viel der sichere Aufbewahrungsort kostet, steht nach Aussage von Stadtbaumeister Georg Dietze noch nicht fest. Es werde aber eine einfache Tarifstruktur geben.

Diese Abstellanlagen für Fahrräder sind wettergeschützte und vor allem sichere Unterstellmöglichkeiten. Im Landkreis Günzburg wurden vergangenes Jahr 99 Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht, allein 44 davon im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Günzburg. 2019 gab es landkreisweit noch deutlich mehr Fahrraddiebstähle – insgesamt waren es 152.

Fahrradboxen in Günzburg sollen ab Mitte März genutzt werden können

Noch sind die Fahrradboxen nicht in Betrieb, dies soll laut Dietze ab voraussichtlich Mitte März der Fall sein. Bezahlt wird mit EC-Karte. Nicht nur Fahrräder können in der Box geparkt werden, auch kleineres Gepäck kann dort zusätzlich eingeschlossen werden. Außerdem bestehen Lademöglichkeiten für E-Bikes. Der Standort an der Kapuzinergasse ist der erste in der Stadt Günzburg. Ein zweiter soll am Bahnhof im Laufe des Jahres entstehen und dürfte vor allem für Pendler interessant sein.

Die Fahrradboxen sind ein Teil des Vorhabens „Fahrradstadt 2025“. Die Stadt Günzburg möchte dem Radverkehr künftig eine deutlich größere Bedeutung zukommen lassen als bisher. Erste Maßnahmen wie die Fahrradboxen werden dieses Jahr umgesetzt.

