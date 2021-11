Einbrüche in die Sportheime in Kötz und Mönstetten: Zeugen gesucht

In das Sportheim des SC Mönstetten und die Sportgaststätte in Großkötz wurde eingebrochen. Die Beute: ein Tresor und Schokoriegel. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Den ersten Einbruch untersucht die Polizeiinspektion Burgau. Nach ihren Angaben brachen bislang unbekannte Personen im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmittag in das Sportheim des SC Mönstetten ein. Nach dem Aufhebeln der Fenstergitter drangen die Täter in das Gebäude ein, und hebelten dort mehrere Türen auf. Es wurde ein kompletter Tresor mit Bargeld entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 08222/96900.

Einbruch ins Sportheim Großkötz: Täter erbeuten nur Schokoriegel

Deutlich geringer fiel die Beute beim Einbruch in die Sportgaststätte in Großkötz aus. Im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch brachen bislang unbekannte Personen in das Gebäude am Sportplatzweg ein. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und stahlen unter anderem Schokoriegel.

Zeugen, die Angaben zu Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)