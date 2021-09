Die Post-Privatisierung muss auf den Prüfstand

Plus Ab Montag hat Leipheim keine Postfiliale mehr. Ein Unding in einer Stadt mit mehr als 7000 Einwohnern. Die Politik muss endlich handeln.

Hoffentlich müssen nicht die Leipheimerinnen und Leipheimer dieselbe Erfahrung machen wie die Bürgerinnen und Bürger in Kammeltal. Dort hat es gut ein halbes Jahr gedauert, bis die Post wieder ihre Dienstleistungen anbieten konnte. Die Reihe der Orte, in denen es Ärger wegen der mangelhaften Versorgung durch den Konzern gab, ließe sich endlos fortsetzen. Denn er ist nur auf eines aus: seine Gewinne zu maximieren.