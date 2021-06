Günzburg sollte Mut zur Landesgartenschau haben!

Plus Eine Landesgartenschau in Günzburg? Das verspricht viele Vorteile für die Stadt. Der Stadtrat sollte den Mut haben, ein so einmaliges (und teures) Mammutprojekt anzupacken.

Stadtspitze und Stadtverwaltung in Günzburg würden gerne eine Landesgartenschau in die Große Kreisstadt holen – und damit die Chance, aus Sicht der Stadtentwicklung etwas zu bewegen, was ohne diese monatelang andauernde Großveranstaltung nicht möglich wäre. Entscheidend ist aber die Haltung des Stadtrates, der hebt oder senkt am Montag den Daumen.

