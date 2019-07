vor 19 Min.

Kommt eine E-Bike-Ladestation ans Burgauer Freibad?

Im Bauausschuss hält sich die Begeisterung für eine solche Anlage vor allem aus einem Grund in Grenzen.

Von Christian Kirstges

Kann im Bereich des Burgauer Freibads eine Ladestation für E-Bikes eingerichtet werden? Das fragte Monika Riß (CSU) in der Stadtratssitzung im Mai, woraufhin die Verwaltung mit der LEW gesprochen hat und das Ergebnis nun im Bauausschuss vorstellte.

Möglich wäre eine Anlage außerhalb des Bades vor der Trafostation, an der drei Räder geladen werden könnten. Zusätzlich wäre es möglich, in entsprechenden Fächern Fahrradhelme zu verstauen und Handys zu laden. Ohne Aufstellung und Installation würde das pro Stück gut 3800 Euro kosten, der Platz vor der Station wird aber bereits häufig zum Abstellen von Mofas, Rollern und Motorrädern verwendet. Alternativ könnten platzsparende Ladestationen für vier Akkus von E-Bikes und Handys eingerichtet werden, im Eingangsbereich des Bads wären zwei Ladestationen möglich. Hier liegen die Kosten bei 2390 Euro pro Stück, ebenfalls nicht enthalten sind hier die Aufstellung und Installation.

Soll die Stadt die Stromkosten zahlen?

Im Ausschuss hielt sich die Begeisterung allerdings in Grenzen – zumal keine Vorrichtung vorgesehen ist, damit die Nutzer den Service zahlen können. So sah beispielsweise Frank Rupprecht (CWG) keine Notwendigkeit für eine Ladestation, wenn die Stadt für die Stromkosten aufkommen müsste. „Wir stellen ja auch keinen Kanister Diesel vor die Tür.“ Das Geld könne man sicherlich sinnvoller ausgeben. Auch Karlheinz Mayländer (FDP/FB) hielt das für übertrieben, da die Akkus von E-Bikes lange genug hielten, um zum Freibad und zurückzukommen, zudem könne man jede Steckdose zum Aufladen nutzen. Sinnvoll sei es hingegen, eine abschließbare Möglichkeit dafür zu schaffen. Auch Heidi Häuser (Freie Wähler) machte deutlich, dass das Einzugsgebiet des Freibads sicherlich nicht so groß sei, dass die Besucher mit einer Akkuladung nicht hin- und zurückkämen.

Manfred Hammerschmidt (CSU) befürchtete, dass ein solcher kostenloser Service ausgenutzt und überfrequentiert werde – statt E-Bikes würden dann nur Handys geladen. Harald Stöckle (Freie Wähler) hätte kein Problem mit einer solchen Station, wenn die LEW sie sponsert. Das Laden von Handys müsse aber unterbunden werden, sonst werde das Ziel, etwas für E-Bike-Fahrer zu bieten, nicht erfüllt. Zudem solle erst einmal der Bedarf geprüft werden. Manfred Kramer (SPD) jedoch sah hier durchaus einen Service für die Nutzer des Freibads, ein Schließfach mit Steckdose zum Akku-Laden müsse aber reichen. Angesichts dessen, dass die Duschmarken im Freibad inzwischen auch kostenlos ausgegeben würden, konnte er die Diskussion allerdings nicht so ganz nachvollziehen.

Um zu prüfen, wie teuer die Stadt Burgau die Stromkosten für eine solche Ladestation kämen, wurde das Thema bis zur nächsten Sitzung des Bauausschusses erst einmal vertagt. Dann soll aber darüber entschieden werden. (cki)

