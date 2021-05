Karl Ruder aus der Gemeinde Landensberg erhält Bundesverdienstmedaille

Seit 2012 ist Karl Ruder Altbürgermeister der Gemeinde Landensberg. Er hat viel für den Ort erreicht. Auch im Sport ist er seit Jahrzehnten aktiv. Das wurde jetzt gewürdigt.

Landrat Hans Reichhart hat die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Karl Ruder aus der Gemeinde Landensberg übergeben. In Zeiten, die große Feierlichkeiten unmöglich machen, fand die Verleihung in kleinem Rahmen im Landratsamt Günzburg statt. Reichhart freute sich, stellvertretend für den Bundespräsidenten die Bundesverdienstmedaille an Ruder verleihen zu dürfen, der sich durch herausragende ehrenamtliche Arbeit über Jahrzehnte hinweg verdient gemacht hat.

Karl Ruder war von 1978 bis 1983 im Gemeinderat Landensberg tätig gewesen. Das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters von Landensberg hatte er von 1983 bis 1998 inne. In dieser Zeit habe er sich große Verdienste um die Gemeinde erworben, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Unter seiner Federführung konnte beispielsweise der Gemeindekindergarten im ehemaligen Schulgebäude in Glöttweng errichtet werden.

Karl Ruder regte Bau des Gemeindehauses in Landensberg an

Auf sein Engagement sind auch der Bau des Gemeindehauses in Landensberg mit Feuerwehrgerätehaus, Bauhof und Vereinsräumen sowie die Ausweisung von Baugebieten und die Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur zurückzuführen. Durch seine konstruktive und positive Art verstand er es als Bürgermeister, die Menschen zur Mitarbeit zu bewegen, was bei verschiedenen Projekten oftmals zu umfangreicher und vorbildlicher Eigenleistung der Bürger führte.

Die Verdienste von Karl Ruder im Ehrenamt um die kommunale Selbstverwaltung wurden insbesondere mit der Verleihung der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze 1996 gewürdigt. 2012 wurde Karl Ruder zum Altbürgermeister ernannt.

Bundesverdienstmedaille: Karl Ruder engagiert sich seit Jahrzehnten für den Sport

Mit vollem Einsatz engagiert sich Ruder seit vielen Jahren bei der Spielvereinigung Glöttweng-Landensberg. Seit April 2017 ist er Vorsitzender des Sportvereins und mittlerweile seit fast 50 Jahren in unterschiedlichen Funktionen im Verein tätig. Unter seiner Führung hat sich der Verein stets weiterentwickelt. Sein besonderes Anliegen ist die sportliche Förderung der Jugend. Hierbei sind seine Fachkompetenz und seine langjährige Erfahrung von großem Vorteil. Ruder hat die Gabe, insbesondere junge Menschen für den Sport ebenso wie für das Ehrenamt zu begeistern, sodass gemeinsame Projekte, Unternehmungen, Feste und Gemeinschaftsdienste "zwangsläufig" zum Erfolg führen. Durch seine Motivation und mitreißende Art trägt er seit Jahrzehnten maßgeblich zu einem guten Vereinsklima bei.

Auch im BLSV Sportkreis Günzburg wird seine zuverlässige und kompetente Arbeit sehr geschätzt. Außerdem bringt er immer wieder neue Ideen in das Vereinsleben der Spielvereinigung Glöttweng-Landensberg ein. (AZ)

