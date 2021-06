Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Drogenversand im großen Stil: An der Packstation in Jettingen greift der Zoll zu

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Günzburg soll kiloweise Marihuana nach Deutschland geschickt und verkauft haben. Dann fängt der Zoll ein Paket ab - und lässt ihn nicht mehr aus den Augen.

Von Christian Kirstges

Sendungen aus den Niederlanden werden nicht einfach so an den Empfänger geschickt. Im DHL-Paketzentrum im nordrhein-westfälischen Dorsten kontrolliert der Zoll, was vom Nachbarland aus in die Bundesrepublik kommt. Und das ist einem Mann aus dem nördlichen Landkreis Günzburg zum Verhängnis geworden - er kann seinen 47. Geburtstag an diesem Freitag nicht in Freiheit, sondern nur in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Memmingen "feiern".

Themen folgen