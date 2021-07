Landkreis Günzburg

Entscheidung gefallen: Flutpolder-Kette an der Donau kommt auch in Leipheim

Vor über sechs Jahren kam die damalige Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) in die Leiphemer Güssenhalle zum "Hochchwasserdialog vor Ort". Einen Minister, mit dem man reden kann, wünschen sich die Flutpoldergegner auch jetzt.

Plus Das Kabinett befürwortet neun Standorte - und Leipheim ist darunter. Warum der Umweltminister diese Art von Schutz für notwendig hält. Und wie Leipheimer Flutpolder-Gegner reagieren.

Der Freistaat stärkt den vorbeugenden Hochwasserschutz bei extremen Hochwasserereignissen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag des bayerischen Umweltministeriums heißt. Als wichtige Anpassung an die Folgen des Klimawandels wird das Flutpolder-Programm an der Donau mit neun Standorten fortgeführt. Das hat das Kabinett heute entschieden.

