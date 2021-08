Neue Corona-Regeln gelten ab Montag im Landkreis Günzburg

Der Grund: Dreimal in Folge ist der Schwellenwert von 35 überschritten worden. Was die Einführung der sogenannten 3G-Regel bedeutet. Und wie hoch die Inzidenz aktuell ist.

Der Landkreis Günzburg hat an drei aufeinander folgenden Tagen den Inzidenzwert von 35 überschritten. Damit gelten ab dem heutigen Montag, 23. August, neue Corona-Regeln. Das teilte das Landratsamt Günzburg am Samstag mit.

Vielerorts wird die sogenannte 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) eingeführt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss dann in vielen Fällen einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Der Testnachweis ist für den Innenbereich maßgeblich, wenn die betreffende Person weder genesen noch vollständig geimpft ist.

In diesen Bereichen kann ein Test relevant werden

Tests werden zur Voraussetzung zum Beispiel für den Zugang zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe, zur Innengastronomie, zu privaten und öffentlichen Veranstaltungen und Festen (zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage, Vereinssitzungen sowie Informations-, Kultur- oder Sportveranstaltungen) in Innenräumen, aber auch bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, Körperpflege. Gleiches gilt für Sport im Innenbereich (zum Beispiel in Fitness-Studios, Schwimmbädern oder Sporthallen), wie Landratsamts-Sprecherin Angela Brenner ausführt.

Für Beherbergungen etwa in Hotels und Pensionen gilt: Hier muss ein negativer Test bei der Anreise und zusätzlich für alle weiteren 72 Stunden erbracht werden.

Nicht älter als 24 Stunden, nicht älter als 48 Stunden

Eigentlich gilt die Testpflicht für alle, Geimpfte und Genesene werden allerdings davon ausgenommen, ebenso Kinder unter sechs Jahren. Andere brauchen künftig negative Antigen-Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen oder maximal 48 Stunden alte negative PCR-Tests. Eine Übersicht der Testzentren und Testmöglichkeiten im Landkreis Günzburg gibt es im Internet unter https://www.landkreis-guenzburg.de/covid-19/testmoeglichkeiten-im-landkreis-guenzburg.

Die Maskenpflicht bleibt weiterhin bestehen in Bereichen wie Bussen, Bahnen und Geschäften. Auch die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygieneregeln beachten und im Alltag Maske tragen) verlieren nicht ihre Gültigkeit.

Inzidenzwert im Kreis Günzburg ist aktuell bei 55,1

Der Inzidenzwert ist im Landkreis Günzburg in den vergangenen Tagen – wie in vielen anderen Regionen – gestiegen. Grund dafür sind vor allem Reiserückkehrer, sie machen laut Landratsamt einen Großteil der neuen registrierten Corona-Fälle im Landkreis Günzburg aus. Die Entwicklung der Inzidenzzahlen wird täglich in unserer Zeitung (online und in der gedruckten Ausgabe) veröffentlicht.

Der Wert für den Landkreis Günzburg liegt am Sonntag bei 55,1 (Samstag: 38,6). In den zurückliegenden sieben Tagen haben sich 70 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Günzburg nachgewiesenermaßen mit dem Virus angesteckt. Aktuell haben sieben der 14 Landkreise und kreisfreien Städte in Bayerisch-Schwaben den 50er-Corona-Wert überschritten. Dazu zählen in der Günzburger "Nachbarschaft" die Landkreise Dillingen (54,9), und Neu-Ulm (54,2). Der Landkreis Unterallgäu steht am Sonntag mit 49,5 kurz davor. Bundesweit vorne liegt die Stadt Leverkusen mit 189,3. Dagegen ist der Kyffhäuserkreis mit 2,7 die Region mit der derzeit geringsten Belastung. "Coronafreie" Landkreise und kreisfreie Städte gibt es gar nicht mehr in Deutschland. In Bayern weist der Landkreis Coburg mit 6,9 die geringste Corona-Belastung aus. Dagegen liegt aktuell die Stadt Rosenheim (125,9) am anderen Ende der Skala. (AZ/ioa)