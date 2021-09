Offinger Filmtage geben Einblick in das jüdische Leben in Deutschland

Die 33. Auflage der Filmtage startet am 23. September. Was in den vier Tagen alles zu sehen sein wird.

Das Attentat von 2019 in Halle an Jom Kippour, dem höchsten jüdischen Feiertag, war in den letzten Jahren der sehr traurige Höhepunkt einer Reihe antisemitischer Übergriffe, die nicht enden wollen. Im Gegenteil: Antisemitische Gewalttaten nehmen zu, Jüdinnen und Juden in Deutschland werden zunehmend angefeindet.

Seit mindestens 1.700 Jahren leben Juden in Deutschland. Sie haben als Stadträtinnen und Stadträte, Lehrerinnen und Lehrer, Künstlerinnen und Künstler, Kaufleute, Handwerkerinnen und Handwerker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Soldaten sowie Politikerinnen und Politiker gearbeitet und die Gesellschaft mitgeformt. Sie waren Nachbarn und Nachbarinnen, Kollegen und Kolleginnen und Freunde und Freundinnen, Außenseiter und Außenseiterinnen, Sündenböcke und Verfolgte. 2021 ist aus diesem Grund ein bundesweites Festjahr, das sowohl an Holocaust und Antisemitismus erinnern, als auch Eindrücke von jüdischer Kultur vermitteln will, wie sie heute zwischen Nordsee und Alpen lebendig ist.

Fannys Reise erzählt über Mut, Solidarität und dem Willen zu überleben

Die Vhs Günzburg will den Antisemiten, Rechtsradikalen, Rassisten und Faschisten in diesem Land die Bühne nicht überlassen und feiert auch deshalb 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mit, indem sie die diesjährigen Offinger Filmtage dem jüdischen Film widmet. Nathalie Charlet, die für die Volkshochschule die Filme ausgewählt hat, will auch Kinder und Jugendliche ermutigen, sich mit dem Dritten Reich und der Judenvernichtung auseinanderzusetzen und hat den französischen Film Fannys Reise in das Programm der Offinger Filmtage aufgenommen, eine Geschichte über Mut, Solidarität, Überlebenswillen und den Einsatz für andere.

Eröffnet werden die 33. Offinger Filmtage am Donnerstag, 23. September um 20.15 Uhr mit dem Film Winterreise. Vorlage für diesen Film ist das 2002 veröffentliche Interview-Buch „Die unauslöschliche Symphonie: Musik und Liebe im Schatten des Dritten Reiches – eine deutsch-jüdische Geschichte. Anders Østergaard hat das Werk in Form eines filmischen Essays für die Leinwand adaptiert, der einen interessanten und spannungsreichen Ansatz der Vergangenheitsaufarbeitung und -bewältigung bietet.

Eine "maximal unmögliche" Partnerwahl in Israel

Am Freitag, 24. September, wird Kiss me koscher gezeigt, ein Film von Shirel Peleg, der von einer in Israel „maximal unmöglichen“ Partnerwahl handelt. Am Samstag, 25. September, folgt die Tragikomödie Frau Stern: Frau Stern, die zentrale Figur des Films, ist eine 90-jährige Jüdin und Nazi-Überlebende, die im Berlin von heute Selbstmord begehen will.

Zum Abschluss der 33. Offinger Filmtage am Sonntag, 26. September, wird um 15 Uhr der Familienfilm Fannys Reise gezeigt. Am Abend enden die Filmtage mit dem Film Crescendo von Dror Zahavi, der auf beeindruckende Art und Weise die Zuschauenden die verbindende Kraft der Musik erleben lässt.

Die Filmtage finden in Kooperation mit der Marktgemeinde Offingen und den Donau-Lichtspielen statt. Alle Filme – ausgenommen Fannys Reise – beginnen um 20.15 Uhr.

Info: Für den Kinobesuch ist eine vorherige Platzreservierung zwingend erforderlich. Diese kann telefonisch unter der Nummer 08224/801355 vorgenommen werden. Veranstaltungsort sind die Donau-Lichtspiele, Leonhardstraße 4 in Offingen. (AZ)