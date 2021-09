Sommerrätsel: Über Freizeit und Genuss im Landkreis Günzburg

Von Neuschwanstein bis zum angeblichen "Erfinder des Klimmzuges" im Kreis Günzburg: Wie die richtige Lösungskombination der sechsten Heimatquiz-Folge aussieht.

Auch die letzte Ferienrunde unseres großen Sommerrätsels ist gespielt - und zum Teil waren durchaus knifflige Aufgaben dabei. Kommen wir gleich zu den Lösungen.

Der Weg zum (möglichen) Glück führte diesmal über die Kombination 1A, 2C, 3B, 4C, 5A, 6A, 7B. Und das sind die Antworten der einzelnen Fragen:

1. In einer Offinger Manufaktur gehen Trüffel als nicht alltägliches Lebensmittel über den Ladentisch. (Lösung A)

2. Im Freizeitpark Legoland ist im Miniland ein weiterer Touristenmagnet zu sehen: Schloss Neuschwanstein, das in seiner ganzen Pracht in der Nähe von Füssen steht. Bauherr war „Märchenkönig“ Ludwig II. Legostein-Experten waren im Miniland zu Gange, das Schloss en miniature, aber detailgetreu nachzubauen. Dafür wurden exakt 311.394 Legosteine verwendet. (Lösung C)

3. Der Stadtrat wollte bei der Namensgebung für die Eislaufanlage wohl möglichst neutral sein, deshalb hat sich das Gremium auf Eisstadion Burgau geeinigt. (Lösung B)

4. Auf dem Schild, das an der Günzburger Gaststätte On The Rocks in der Hofgasse 3 angebracht ist, wird spaßeshalber behauptet, dass dort der Erfinder des Klimmzuges, Dr. Josef Klimm, gewohnt haben soll. (Lösung C)

5. Einen „Schlag ins Wasser“ kann man auf dem Golfplatz Klingenburg an Loch 13 schneller landen, als einem lieb ist. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Wer nicht richtig trifft, befördert den Golfball direkt ins nasse Hindernis, das so harmlos vor dem Loch zu liegen scheint. (Lösung A)

In der Nähe der Mariengrotte in Maria Vesperbild wird darauf hingewiesen, wie weit es noch in den spanischen Pilgerort Santiago de Compostela ist, Ziel des Jakobspilgerwegs. Foto: Siegfried Rebhan

6. Auf dem Gelände der Mariengrotte des Wallfahrtsortes Maria Vesperbild steht tatsächlich ein Wegstein mit entsprechender Kilometerangabe zum Zielort des Jakobs-Pilgerweges, Santiago de Compostela in Westspanien. Es sind 2522 Kilometer. (Lösung A)

7. Vermutlich geht er hoch bei entsprechend vielen Tanzbewegungen - der Puls. Das ist auch der Name der Diskothek vor den Toren Günzburgs, den wir gesucht haben. (Lösung B)

Drei Buchexemplare der "Mordsgeschichten" von Maximilian Czysz gehörten diesmal zu den Gewinnen.. Foto: Bernhard Weizenegger

Folgende Gewinnerinnen und Gewinner haben wir unter allen richtigen Einsendungen gezogen: Einen Halbtages-Workshop mit dem Redaktionsleiter der Günzburger Zeitung, in dem Eckpfeiler einer guten und kreativen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (wichtig für viele Vereine) gemeinsam erarbeitet werden, haben mit jeweils bis zu zwei Begleitpersonen gewonnen: Richard Lochbrunner (Kötz), Dietrich Moravec (Burgau), Hans Seitz (Burtenbach). Dreimal haben wir das Buch Mord(s)geschichten von Maximilian Czysz verlost. Je ein Exemplar erhalten: Rosa-Maria Wolf (Günzburg), Wolfgang Schmal (Günzburg) sowie Rita Walburger (Burtenbach-Kemnat).

Damit sind wir mit dem Sommerrätsel 2021 unserer Zeitung am Ende - eigentlich. Denn weil die Resonanz auf die sechs Rätselrunden so positiv war, gehen wir mit dem „Finale furioso“ in die Verlängerung und greifen noch einmal tief in die Preiskiste.

Was es alles zu gewinnen gibt und welche Fragen wir stellen, die allesamt von den Städten und Gemeinden unseres Landkreises stammen, sehen Sie auf einer Sonderseite beziehungsweise online am Freitag, 24. September. So haben auch all diejenigen nochmals eine Chance, die bislang leer ausgegangen sind. (AZ)