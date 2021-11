Unachtsamkeit in Offingen: Fahrzeuge stoßen zusammen

Eine Unaufmerksamkeit beim Abbiegen reicht für eine hohe Schadenssumme aus, wie ein Verkehrsunfall in Offingen zeigt.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden trug sich am Dienstagmorgen in Offingen zu. Ein 34-Jähriger, der mit seinem Transporter gegen 8.45 Uhr auf der Bahnhofstraße in nördlicher Richtung unterwegs war, wollte nach links in den Pfaffenbogen einbiegen.

Die beiden Fahrzeuge kollidieren in Offingen

Er übersah dabei das entgegenkommende Auto eines 70 Jahre alten Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beteiligten Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 20.000 Euro. (AZ)