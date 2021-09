Die Fliegerbombe auf dem Areal Pro in Leipheim ist entschärft

Die amerikanische Fliegerbombe auf dem Areal Pro in Leipheim ist entschärft. Die Sperrungen sind aufgehoben, die Bewohner können zurück in ihre Häuser.

Gegen 10.30 Uhr kam die Entwarnung: Die Fliegerbombe auf dem Areal Pro an der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim ist entschärft. Wie der Leiter der Polizeiinspektion Günzburg, Stefan Müller, mitteilt, haben Spezialisten einer Firma für Kampfmittelbeseitigungen den Zünder der amerikanischen Fliegerbombe ausgebaut und kontrolliert gesprengt. Daher sei auch ein Knall auf dem Areal zu hören gewesen.

Etwa 15 Beamte der Polizeiinspektion, weitere 30 Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Dachau überwachten die Evakuierung bis zur abgeschlossenen Entschärfung. Ein Polizeihubschrauber flog das Areal aus der Luft ab, um mögliche Bewegungen zu registrieren und Gefährdungen für Menschen auszuschließen.

Am Montagvormittag war bei Baggerarbeiten eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die am Dienstag dann entschärft werden sollte.

Hierzu musste die angrenzende Bevölkerung vorsorglich den möglichen Gefahrenbereich verlassen. Das betraf auch Gewerbebetriebe, Zulieferer und Baustellen, die für den Zeitraum der Räumung ihre Arbeiten einstellen mussten. Betroffen waren hauptsächlich Gewerbebetriebe und lediglich in geringem Umfang Anlieger der westlichen Hermann-Köhl-Straße bis einschließlich der Theodor-Heuss-Straße sowie nördlich der Immelmannstraße/Albert-Einstein-Straße bis Am Tower. Alle Betroffenen hatten dieses Gebiet am Dienstagmorgen ab 6 Uhr verlassen.

Entschärfung einer Fliegerbombe: Südumfahrung in Leipheim war gesperrt

Ab diesem Zeitpunkt war die Jahnhalle an der Güssenstraße 1 als Notunterkunft geöffnet. Die Grundschule an der Hermann-Köhl-Straße blieb am Dienstag geschlossen. Für den Verkehr war ab 6 Uhr die Südumfahrung zwischen dem Kreisverkehr Bubesheimer Straße und der Jet-Tankstelle gesperrt worden.

Ortskundige wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. (AZ)