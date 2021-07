Leipheim

Ein Fahrrad-Förderband für den Leipheimer Stadtberg?

Plus Während andere Gemeinden sich daran schon länger beteiligen, ist Leipheim neu beim Stadtradeln dabei. Der Bürgermeister hat schon eine Vision: ein Förderband am Stadtberg.

Von Sandra Kraus

Zum ersten Mal macht Leipheim bei der Aktion Stadtradeln mit. Alle die in Leipheim wohnen, arbeiten, in einem Verein tätig sind oder eine Schule besuchen, können mitmachen und möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen. Noch bis zum 6. August läuft die Aktion. Es haben sich schon einige Teams registriert. Mit am Start ist auch das Team Feuerwehr Riedheim-Weißingen.

