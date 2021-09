Fliegerbombe auf dem Areal Pro in Leipheim gefunden: Am Dienstag wird sie beseitigt

Die Südumfahrung wird teilweise gesperrt, die Grundschule an der Hermann-Köhl-Straße ist am Dienstag geschlossen. Welche Bereiche von der Evakuierung betroffen sind.

Auf dem Areal Pro an der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim ist am Montagvormittag bei Baggerarbeiten eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelräumdienst soll die Bombe am Dienstagvormittag beseitigt werden.

Hierzu muss die angrenzende Bevölkerung vorsorglich den möglichen Gefahrenbereich verlassen. Gewerbebetriebe und Baustellen müssen für den Zeitraum der Räumung ihre Arbeiten einstellen. Betroffen sind hauptsächlich Gewerbebetriebe und lediglich in geringem Umfang Anlieger der westlichen Hermann-Köhl-Straße bis einschließlich der Theodor-Heuss-Straße sowie nördlich der Immelmannstraße/Albert-Einstein-Straße bis Im Tower. Alle Betroffenen sollen um 6 Uhr am Dienstag ihre Anwesen verlassen.

Entschärfung einer Fliegerbombe: Südumfahrung in Leipheim wird gesperrt

Ab diesem Zeitpunkt ist die Jahnhalle an der Güssenstraße 1 als Notunterkunft geöffnet. Die Grundschule an der Hermann-Köhl-Straße bleibt am Dienstag geschlossen. Für den Verkehr muss ab 6 Uhr die Südumfahrung zwischen dem Kreisverkehr Bubesheimer Straße und der Jet-Tankstelle gesperrt werden.

Ortskundige werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Hilfsbedürfte Personen, die den gesperrten Bereich nicht selbstständig verlassen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)