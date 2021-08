Paketfahrer ist in Leipheim mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Pakete ohne Führerschein auszufahren ist keine gute Idee. Aufgrund eines anderen Vergehens kommt die Polizei einem Rumänen in Leipheim auf die Spur.

Weil ein Paketfahrer mit seinem Transporter in Leipheim eine gesperrte Straße widerrechtlich befahren hatte, wurde er am Samstagnachmittag von einer Zivilstreife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm zur Beanstandung angehalten. Der 21-jährige, in Deutschland lebende Rumäne zeigte den Beamten seinen rumänischen Führerschein vor. Das Dokument wurde von den Fahndern sofort als Fälschung erkannt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurde auch noch eine Bankkarte von einer fremden Person gefunden. Wie der Kraftfahrer zu dieser kam, muss erst noch ermittelt werden. Zunächst wird gegen ihn ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (AZ)