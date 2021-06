Schach: Talent des VfL Leipheim qualifiziert sich für Deutsche Meisterschaft

Wie sich der Jugendliche Laurin Lohmann für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Für den VfL Leipheim ist dieser Erfolg etwas ganz Besonderes.

Erstmals hat sich ein Schachspieler des VfL Leipheim für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Dank einer herausragenden Leistung erreichte Laurin Lohmann bei der bayerischen Meisterschaft 2021 in Bad Kissingen Platz drei in der Altersklasse U16.

Hohes Ausbildungsniveau bei der Leipheimer Schachabteilung

Der Überraschungscoup ist ein weiterer Höhepunkt in der erfolgreichen Jugendarbeit des Vereins, die neben dem hohen Ausbildungsniveau von ihrem überragenden Teamgeist lebt. Deutlich wird die hohe Leistungsdichte unter anderem daran, dass der VfL Leipheim mit Laurins Bruder Dominik Lohmann, Daniel Biedenbach und Andreas Hermann heuer auch alle weiteren Vertreter Schwabens bei den bayerischen Titelkämpfen in den Klassen U16 und U18 stellte. Entsprechend familiär war die Stimmung während der fünf Tage in Bad Kissingen, zumal es trotz der nötigen Corona-Einschränkungen Möglichkeiten für Aktivitäten gab.

Laurin Lohmann schafft Remis gegen den Top-Gesetzten

Laurin Lohmann begann das Turnier mit 2,5 aus möglichen 4 Punkten solide und konnte den Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe halten. Eine Vorentscheidung fiel in der fünften Runde, als er mit Maximilian Ponomarev ( München) auf die Nummer eins der Setzliste traf. Obwohl sein Gegner aufgrund seiner Wertungszahl deutlich favorisiert war, erkämpfte sich Lohmann nach einem spannenden Spiel ein wichtiges Unentschieden. Damit setzte er ein erstes Ausrufezeichen.

Doch auch in den folgenden Runden warteten mit dem Zweiten und dem Dritten der Setzliste noch ganz dicke Brocken auf ihn. Lohmann allerdings blieb entspannt. Durch einen Sieg gegen Jannik Danninger (Tegernsee) und ein Remis gegen Hannes Hetzner (Erlangen) hielt er diese Gegner auf Distanz und setzte sich in der Spitzengruppe fest.

Schach: Nervenstark gespielt

Letztlich ging es für den Leipheimer tatsächlich um die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft gegen Wilhelm Grunert (München). Nervenstark ließ sich Lohmann diese Chance nicht mehr nehmen. Er musste am Ende nur zwei Spielern den Vortritt lassen, darunter dem amtierenden Deutschen Meister Markus Albert (Ansbach), der das Turnier gewann.

Die Spannung unter den VfL-Schachfreunden dürfte nun stetig steigen. Wie wird sich ihre Nachwuchshoffnung bei den nationalen Titelkämpfen schlagen? Die Antwort gibt es Ende August 2021 in Willingen (Hessen). (AZ)

