vor 19 Min.

Löffler spielt auf einer Orgel, gespeist von einer Autobatterie

Das wird ein ungewöhnliches Konzert unter freiem Himmel am Sonntag in Frauenbrunn. Grund ist das Instrument und dessen Helferin.

Von Till Hofmann

Die Zeit dieses Konzerts unter freiem Himmel am Sonntag ist wegen eines Instruments begrenzt. Da tritt nicht nur der Frauenchor Corda Vocale unter der Leitung von Musikdirektor Bernhard Löffler ab 16 Uhr vor der Gnadenkapelle Frauenbrunn bei Waldkirch auf. Da singt nicht nur die Sopranistin Ingrid Fraunholz. Ihr Mann, Löffler nämlich, wird dann auch erstmals in der Region eine Truhenorgel spielen.

Ungewöhnlich genug, dieser kompakte Tastenkasten. Aber die eigentliche Premiere hat mit der Kapelle zu tun und dem fehlenden Stromanschluss in der Natur. Deshalb erzeugt eine Autobatterie die nötige Energie für die Orgel. So eine Kombination hat es vermutlich in der weiteren Umgebung noch nicht gegeben. Da der 54-jährige Löffler sein besonders gespeistes Instrument hunderte Kilometer entfernt bereits ausprobiert hat („Vor zwei Jahren das erste Mal“), kann er sicher sein: Es wird gelingen. Aber nach einer Stunde ist dann irgendwann Schluss.

Bereits mit 19 Jahren in der Pfarrei Heilig Geist tätig

Bernhard Löffler war bereits mit 19 Jahren für die Kirchenmusik in der Pfarrei Heilig Geist, Günzburg, zuständig – und das 18 Jahre lang. Danach war er in Bad Birnbach Musikschul- und Kulturamtsleiter. Die nächste Station hieß Köln (Musikschule, Kirchenmusik in der Pfarrei St. Gereon). Aktuell ist der Vollblutmusiker in Bühl bei Baden-Baden als Leiter der Städtischen Musikschule und des Salonorchesters tätig.

Konzert für vier Autohupen

Löfflers Experimentierfreude hat auch mit seinem Master-Abschluss in Musikvermittlung zu tun. Deshalb hat ihm beispielsweise das Burgauer Freibadkonzert vor Wochenfrist so gefallen. Musik in ungewohnter Umgebung – das lässt aufhorchen. Die Nutzung eher seltener Instrumente auch. So hat er beispielsweise bereits Ligetis Konzert für vier Autohupen in Köln ausprobiert. Jetzt ist es die Orgel mit Autobatterie.

In Frauenbrunn erklingen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Camille Saint-Saëns, Moritz Hauptmann und Per Gunnar Petterson.

Ein Besuch des Konzertes ist nur mit Voranmeldung per E-Mail an info@corda-vocale.de möglich. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

