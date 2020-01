vor 43 Min.

Mehr Menschen sind im Landkreis Günzburg ohne Arbeit

Fast 1700 Personen im Landkreis sind arbeitslos gemeldet. Kurzarbeit in sechs Firmen betrifft rund 390 Personen.

Die Arbeitslosenquote im Kreis Günzburg ist zum Jahresende leicht auf 2,3 Prozent gestiegen. Sie liegt damit um 0,1 Prozent höher als im Vormonat und um 0,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. „Witterungsbedingte Einflüsse waren jedoch bisher nur gering spürbar und die Betriebe suchen weiterhin Personal. Die aktuellen Daten zeigen einen erneuten Zuwachs bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung“ erklärt Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth, in einer Pressemitteilung, der die Zahl auf 53855 beziffert.

Am Stichtag waren 1695 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 107 mehr als im November und 224 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit ist bei allen Personengruppen gestiegen, überdurchschnittlich jedoch bei den Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren um 12,3 Prozent; das sind 20 Personen. Gut drei Viertel aller Arbeitslosen sind bei der Arbeitsagentur gemeldet, ein knappes Viertel beim Jobcenter in Günzburg. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen liegt derzeit bei 1530. Im Dezember wurden dem Arbeitgeber-Service 346 neue Stellen gemeldet.

Mehr Menschen im Landkreis Günzburg arbeitslos gemeldet als 2018

Seit März 2019 sind mit Ausnahme des Monats Juli regelmäßig mehr Menschen im Landkreis arbeitslos gemeldet als im Vorjahr. Durchschnittlich waren im Landkreis Günzburg 1429 Personen arbeitslos gemeldet – das sind 76 mehr als im Jahr 2018, aber 145 weniger als im Jahr 2017. „Die Eintrübung in Teilbereichen der Wirtschaft machte sich auch durch vermehrte Anfragen im Bereich des Kurzarbeitergeldes bemerkbar. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem wir praktisch so gut wie null Kurzarbeit hatten, gingen im Jahr 2019 doch einige Anzeigen ein. Zum Jahresschluss lagen von sechs Betrieben Anzeigen für Kurzarbeit vor. Rund 390 Arbeitnehmer sind davon betroffen“ berichtet der stellvertretende Agenturleiter Möritz.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent auf 261 Personen gesunken ist. Ein Anstieg ist bei jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren (um 6,4 Prozent auf 145 Personen), Menschen ab 50 (um 5,9 Prozent auf 600 Personen) sowie Menschen mit Behinderung (um 6,1 Prozent auf 191). Laut Pressemitteilung sei der Personalbedarf der Betriebe – insbesondere an Fachkräften – sehr hoch. (zg)

