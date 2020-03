vor 48 Min.

Mehr Platz für die Kinder von Burtenbach

Wie das erweiterte „Haus der kleinen Hände“ einmal aussehen soll. Und warum das Millionenprojekt notwendig ist.

Von Till Hofmann

In Burtenbach wird’s zu eng für die Kinder, die im „Haus der kleinen Hände“ – so der Name für die Kita – Platz finden wollen. Für den Marktgemeinderat ist das der Anlass, ein Millionenprojekt nun ganz konkret auf den Weg zu bringen: 25 Hortplätze entstehen neu, eine Regelgruppe kommt zu den drei bestehenden hinzu. Und aus einer werden drei Krippengruppen in der Nähe der Grundschule.

„Eine Kostenschätzung haben wir noch nicht, es wird ein ganz beträchtlicher Betrag sein“, sagte Bürgermeister Roland Kempfle auf Nachfrage unserer Zeitung. Dann beziffert er doch die ihm geläufige Summe: „Um die vier Millionen Euro, vielleicht noch ein bisschen mehr.“ Es werde ungefähr „nochmals so viel gebaut, wie wir derzeit haben“. Dem bestehenden Kindergarten fehlen Sozialräume, ein Lagerraum und ein vernünftig großer Essensraum für Kinder. „Alles hier ist momentan ein wenig beengt“, so Kempfle.

An staatliche Förderung geknüpft

Um günstiger zu werden, könne man nicht einfach geplante Räume weglassen. Denn die gehörten zu den Voraussetzungen, um über das Raumförderprogramm des Freistaats überhaupt an staatliche Zuschüsse zu kommen. Vom präsentierten Entwurfsplan (Architekt: Martin Brenner, Günzburg) seien alle angetan gewesen. „Es gab kein einziges kritisches Wort“, bemerkt Kempfle.

Jetzt sollen Zuschussantrag und Bauantrag parallel auf den Weg gebracht werden. Zuvor werden noch Fachplaner (Statiker, Brandschützer) mit einbezogen. Im Herbst ist der Baubeginn angepeilt. Um den Kindergarten als Einheit hinzubekommen, musste das Grundstück neben der bestehenden Einrichtung von der Kommune erworben werden. Kempfle sagt: „Wir müssen Gas geben.“ Im Jahr 2022 soll das erweiterte „Haus der kleinen Hände“ fertig sein mit dann insgesamt rund 165 Plätzen.

Wer die Burtenbacher Ortsdurchfahrt saniert

Der Burtenbacher Gemeinderat beschloss außerdem:

Den Beitritt zum Zweckverband „Digitale Schule“, was der Kommune derzeit im Monat 450 Euro für die Grundschule Burtenbach und 190 Euro für die Mittelschule Jettingen-Scheppach kostet.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Burtenbach wurde an die LS Bau AG Ziemetshausen für knapp 2,6 Millionen Euro vergeben. Der teuerste Anbieter wollte für dieselbe 2,7 Kilometer lange Strecke 4,3 Millionen Euro. Ab der kommenden Woche kann es mit der Sanierung der Straße losgehen. (ioa)

