12:07 Uhr

Mehrere Einbrüche am Wochenende

Auch das Burgavia-Heim in Burgau am Bahnhof ist betroffen. Was die Täter dort gemacht haben.

Am vergangenen Wochenende haben bisher unbekannte Täter zwei Einbrüche in Burgau verübt. Beim Einbruch in die ehemalige „Schwabenstube“ an der Bahnhofstraße wurden eine geringe Menge Bargeld, ein Bildschirm und eine Edelstahlshisha gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Beim Einbruch in das Vereinsheim der Faschingsgesellschaft Burgavia am Bahnhof drangen die Täter durch ein an der Ostseite gelegenes Fenster ein und durchwühlen mehrere Schränke.

Gestohlen wurde nichts, der Sachschaden liegt laut Polizei bei mehreren hundert Euro. In der Nacht auf Sonntag wurde zudem ein Kaugummiautomat, der an der Auangerstraße in Burgau aufgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter aufgehebelt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro.

Am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr drangen bisher unbekannte Täter über ein Fenster in einen als Jugendtreff genutzten Bauwagen ein, der in Offingen an der Schnuttenbacher Straße abgestellt war. Gestohlen wurden Unterhaltungsgeräte und Bargeld in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise nimmt zu allen Fällen unter Telefon 08222/96900 die Polizeiinspektion Burgau an. (zg)

