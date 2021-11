Einbruch in Sportheim von Mönstetten: Zwei Verdächtige festgenommen

In das Sportheim von Mönstetten wurde eingebrochen. Der Tresor wurde in einem Waldstück in der Nähe gefunden, die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen.

In der Nacht von Dienstag, 23. November, auf Mittwoch, 24. November sind nach Angaben der Polizeiinspektion Burgau zwei damals Unbekannte in das Sportheim von Mönstetten eingebrochen. Sie hatten nach Polizeiangaben die Fenstervergitterung und das Toilettenfenster aufgehebelt. Danach hatten sie das Sportheim durchsucht und dabei Schränke und Schubladen geöffnet sowie mehrere Türen aufgebrochen. Die beiden hatten ebenfalls einen Tresor mit Bargeld entwendet, den sie von der Wand hebelten.

Polizei aus Neuburg hat das Duo auf weiterem Beutezug festgenommen

Nun wurde der Tresor am vergangenen Wochenende in einem Waldstück in der Nähe aufgefunden. Dies teilte die Polizei mit. Beamte der Polizeiinspektion Neuburg an der Donau, die in beiden Fälle ermittelt hatte, haben zudem zwei Tatverdächtige auf einem weiteren Beutezug festgenommen. Die Auswertung der Werkzeuge habe ergeben, dass sie auch in Mönstetten am Werk gewesen seien. (AZ)