Neues Gesetz: Ein Kassenzettel für jeden Käse

Am Günzburger Wochenmarkt gibt es für die Kunden für jeden Einkauf einen Beleg, falls es sich um eine elektronische Kasse handelt. Die „offenen Kassen“ der Markthändler können diesen auch ausstellen, müssen dies aber noch nicht. Den Kassenbon gibt es am Käse-Stand von Manfred Schierle aus Zöbingen seit Jahren automatisch dazu.

Plus Seit Anfang Januar sind Händler verpflichtet, jedem Kunden einen Bon auszudrucken. Welche Folgen das hat und was die Betroffenen in der Region davon halten.

Von Lea Binzer und Heike Schreiber

Eine Laugenbrezel – ein Kassenbon. Eine Kugel Eis – ein Kassenbon. Ein Lutscher am Kiosk – ein Kassenbon. Seit Beginn dieses Jahres ist die Bonpflicht als Bestandteil der Kassensicherungsverordnung eingeführt, unabhängig von der Größe des Betrags oder ob vom Kunden gewünscht. Das soll die Steuerhinterziehung an der Ladenkasse verhindern, da jeder Geschäftsfall aufgezeichnet werden muss (). Doch was halten die betroffenen Einzelhändler der Region von dieser Umstellung – und welche zusätzlichen Aufwände und Kosten spielen dabei eine Rolle?

Hermann Hutter, Regionalvorsitzender der Industrie- und Handelskammer (IHK), bezeichnet das Gesetz als ein „Bürokratiemonster“. Nach der Verpackungsneuregelung werde der Handel mit einer weiteren Gesetzgebung konfrontiert, die in seinen Augen mehr Schaden als Nutzen bringe. „Ich frage mich, ob man die Geschäfte mit der Bürokratie ersticken will. Irgendwann ist doch keiner mehr bereit, ein Geschäft zu führen“, sagt Hutter. Durch die Einführung digitaler Kassen seien doch bereits alle Daten abgespeichert und für das Finanzamt einsehbar. Die Stimmung bei den Einzelhändlern ist schlecht Dieser neue Schritt geht seiner Ansicht nach zu weit, allen Händlern werde unterschwellig unterstellt, dass sie bisher falsch abgerechnet haben. Unter den Einzelhändlern sei die Stimmung deshalb „ganz schlecht“, hat er festgestellt. Besonders betroffen seien Klein- und Kleinstbetriebe, für die die Umstellung eine technische und vor allem finanzielle Zusatzbelastung darstelle (Händler in der Region kritisieren Kassenbon-Pflicht massiv; Die Bonpflicht und ihre Folgen im Landkreis Dillingen). Alte Kassen müssten nachgerüstet und mit einer neuen Software versehen oder ganz neu angeschafft werden. Da kämen schnell hohe Summen zusammen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Einer, der sich an das neue Gesetz halten muss, aber keinen Sinn darin sieht, ist Günther Weindl, Obermeister der Bäckerinnung Günzburg. „Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, die Bonpflicht ist einfach unverhältnismäßig“, findet Weindl, der seinen Betrieb in Kötz hat. Es sei im Interesse eines jeden Händlers und Handwerkers, korrekt abzurechnen. Die gesammelten Kassenzettel von zwei Tagen liegen in einer Bäckerei auf dem Boden. Ab 2020 sind Geschäfte dazu verpflichtet, ihren Kunden Kassenbons auszudrucken. Bild: Michael Tenk/dpa Jeden Verkaufsvorgang, und wenn er sich nur auf eine Breze beschränkt, jetzt auch noch mit einem Bon abzuschließen, sei gerade morgens, wenn in einer Bäckerei Hochbetrieb herrscht, nicht so einfach. Zumal 90 Prozent aller Kunden ihren Kassenzettel gar nicht mitnähmen, weiß Weindl aus Erfahrung. In den meisten Fällen müssten seine Mitarbeiter die Bons entsorgen (Streit um Bonpflicht: Bäcker sehen sich in ihrer Kritik bestätigt). Kunden wollen keinen Kassenzettel Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hat ausgerechnet, dass allein Bäckereibetriebe rund fünf Milliarden Kassenbons mehr für die Tonne ausstellen. Kassenbons bestehen aus Thermopapier, das bei falscher Entsorgung in den Recyclingkreislauf gelangt und zu einem Umweltproblem werden könnte. Für Weindl ein Unding, denn gerade seine Branche achte sehr auf Nachhaltigkeit. Für wen die Bonpflicht seit 1. Januar gilt und für wen nicht 1 / 4 Zurück Vorwärts Die Bonpflicht betrifft nur Unternehmen mit elektronischen Registrierkassen. Die Belegausgabepflicht ist technologie-neutral. Händler müssen Belege nicht auf Papier ausstellen, sondern können sie auch per E-Mail oder direkt aufs Handy des Kunden ausgeben. Wichtig dabei: Der Beleg muss in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erstellt werden.

Weitere Herausforderung: Elektronische Registrierkassen müssen zusätzlich moderne elektronische Sicherheitseinrichtungen erhalten, die nachträgliche Manipulationen unmöglich machen. Das ist laut dem Ende 2016 beschlossenen „Kassengesetz“ ebenso seit 1. Januar Pflicht. Die allgemeine Frist dafür wurde auf Ende September 2020 festgesetzt. Für Sonderfälle gibt es andere Fristen.

Von der Kassenzettelpflicht ausgenommen sind Händler, die nur eine sogenannte „offene Ladenkasse“ führen. Dazu zählt die einfache Geldkassette (etwa im Kiosk oder beim Wochenmarkt) ebenso wie eine alte, mechanische Registrierkasse bei einem Einzelhändler. Diese Händler müssen wie bisher Aufzeichnungen über ihre Umsätze führen und aufbewahren. Belege müssen sie aber keine ausgeben – außer ein Kunde wünscht es. Da das Gesetz keine Registrierkassenpflicht enthält, können zum Beispiel Straßenhändler auch weiterhin mit einer offenen Ladenkasse arbeiten.

Die Belegausgabepflicht gibt es laut Finanzministerium in vielen europäischen Ländern. Anders als etwa in Italien sind Kunden in Deutschland allerdings nicht dazu verpflichtet, die Belege auch tatsächlich mitzunehmen. (uw) Von einem Boykott, zu dem jetzt Händler und Handwerker in ganz Deutschland aufrufen, um die Regelung wieder rückgängig zu machen, hält Weindl nichts. Auch die Idee, die Kassenbons zu sammeln und im Briefkasten des Finanzamts abzuliefern, trifft seiner Meinung nach die Falschen. „Die Beamten können nichts dafür, das Gesetz kommt ja von ganz oben.“ Der Bäckermeister strebt jetzt an, eine Umfrage unter seinen Kunden zu machen, ob sie überhaupt einen Kassenzettel wünschen. Dass dies bei seinen Kunden nicht der Fall sei, weiß Manfred Schierle von Käse Schierle in Zöbingen. Mit seinem Wagen steht er regelmäßig auf dem Günzburger Wochenmarkt. „Wir müssen den Bon rausgeben, aber 90 Prozent der Kunden lassen ihn liegen“, sagt Schierle, der von der Bonpflicht nicht viel hält. Eine Kundin, die gerade Käse bei ihm kauft, bestätigt das: „Es ist unnötiger Papierkram.“ Die neue Bonpflicht zieht vermutlich einen Papierwurm von knapp zwei Millionen Kilometern Länge nach sich. Bild: Lens Model/dpa Auch trage die Bonpflicht nicht zum Klimaschutz bei. Den Kassenzettel legt Schierle entweder zu den Einkäufen dazu oder steckt ihn in die Einkaufstüte der Kunden mithinein. Generell sei die Bonausgabe aber nichts Neues für ihn, da seine elektronische Registrierkasse bereits vor dem 1. Januar Kassenzettel ausdrucken konnte und er diese auch schon früher rausgegeben habe. Somit bedeute die Neuerung nur einen minimalen Mehraufwand für ihn. Folgen des neuen Gesetzes: Mehr Müll Einen „Schwachsinn“, der nur unnötigen Müll und sonst nichts bringe, findet Emil Höll, Inhaber von Blumen Höll aus Denzingen, die Kassenbonpflicht. „Alle reden über Müll, aber so werden kilometerlange Papierstreifen produziert, die kein Papiermüll sind, sondern als Restmüll verbrannt werden“, sagt Höll, der mit einem Obst- und Gemüsestand ebenfalls auf dem Wochenmarkt in Günzburg vertreten ist (Bon-Pflicht: Händler fürchten mehr Müll). Noch allerdings ist Höll von der Bonpflicht verschont, da er eine offene Kasse besitzt. Dazu zählt etwa die einfache Geldkassette ebenso wie eine alte, mechanische Registrierkasse. Diese Händler müssen zwar Buch über ihre Umsätze führen, aber keine Belege ausgeben – außer ein Kunde möchte es. Das komme aber so gut wie nie vor, sagt Höll. Wenn, dann würden Rechnungen verlangt werden, wenn etwa jemand für ein Geschäft bei ihm einkaufe. Doch dass er mit seiner Kasse nachrüsten muss, da ist er sich sicher – die nächsten zwei Jahre wohl aber noch nicht. Lesen Sie dazu auch den Kommentar

