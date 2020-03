Neues Konzept sorgt für viel Ärger statt Freude am Fastenmarkt

Plus In Günzburg gab es am Marktsonntag ein neues Konzept. Doch viele Kunden sind enttäuscht. Wie die Stadt auf die Kritik reagiert.

Die Freude bei Verkäufern und Besuchern war gleichermaßen groß: Die Sonne schien, zweistellige Temperaturen wurden erreicht. Alles war angerichtet für einen optimalen Auftakt der diesjährigen Marktsonntage. Doch am Ende blieb bei vielen Besuchern hauptsächlich der Frust in Erinnerung. Und einen Schuldigen haben sie auch ausgemacht.

Das neue Konzept sei „einfach nur Katastrophe“, „bescheuert und eng“ oder gar „furchtbar“ sei es gewesen. So und so ähnlich lauteten die Reaktionen auf den Günzburger Fastenmarkt am 1. März auf der Facebook-Seite unserer Zeitung. Ein Nutzer kündigte deshalb drastische Konsequenzen an: „Die haben mich das letzte Mal gesehen.“ Doch was war am Sonntag auf dem Marktplatz passiert, dass die Emotionen derart hochkochen lässt?

Zwei Laufgassen und eine Rettungsgasse auf dem Marktplatz in Günzburg

Auf Anregung der Cityinitiative startete beim Fastenmarkt der Versuch einer Neuplatzierung der Marktstände. Sie wurden deshalb um 180 Grad gedreht. Das bedeutet, dass die Stände nun mit der geöffneten Seite in Richtung Ladengeschäfte zeigen. Mit dieser veränderten Aufstellung sollte für die Kunden ein erweitertes Warenangebot in unmittelbarer Sichtweite geschaffen werden. Besucher können mittels dieser Ausrichtung durch zwei Laufgassen bummeln, während der Marktplatz selbst als Rettungsgasse dient. „Wir versprechen uns durch diesen Pilotversuch eine weitere Steigerung der Attraktivität der Marktsonntage. Das Einkaufserlebnis wird nochmals gesteigert“, sagte Stefan Fross , der Vorsitzende der Cityinitiative Günzburg , im Vorfeld.

Doch was sich in der Theorie gut anhört, scheint in der Praxis kaum zu funktionieren. Marktbesucher beschwerten sich, dass sie an vielen Ständen nicht verweilen, sondern wegen des großen Andrangs und der im Vergleich zu den bisherigen sonntäglichen Märkten engeren Wege lediglich vorbeilaufen konnten. Überhaupt seien die neuen Laufwege nach Meinung vieler Besucher deutlich zu knapp bemessen. Mit einem Kinderwagen beispielsweise sei kaum mehr ein Durchkommen möglich.

Stadt Günzburg berichtet von positivem Feedback auf Fastenmarkt

Im Gegensatz dazu falle die neu geschaffene Rettungsgasse in der Mitte des Marktplatzes für viele deutlich überdimensioniert aus. Die Stadt Günzburg erklärt auf Nachfrage, dass sie ein umfassendes Meinungsbild erst in der nächsten Woche abgeben könne, wenn alle Gespräche – beispielsweise mit der Cityinitiative und dem Marktmeister – geführt wurden. „Unsere Stichprobengespräche mit der Bitte um Rückmeldung zur getesteten Aufstellung waren positiv“, teilt die Sprecherin der Stadt Günzburg , Julia Ehrlich , mit. Beschwerden seien demnach keine eingegangen.

Die Stadt hebt die Vorteile des neuen Konzepts hervor: So sei der Einzelhandel nun stärker in das Marktgeschehen eingebunden. Außerdem sei die Rettungsgasse in der Marktplatzmitte im Notfall frei befahrbar, da dort im Gegensatz zu den vorherigen Märkten keine Besucher flanieren würden. „Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Aussehen beziehungsweise zur Einrichtung der Rettungsgasse ist es leider nicht möglich, die Marktstände Rücken an Rücken in der Mitte des Marktplatzes zu platzieren und dadurch die Laufwege entlang der Geschäfte zu verbreitern“, sagt Ehrlich.

Laufwege am Marktplatz könnten teilweise vergrößert werden

Mitarbeitern der Stadtverwaltung sei, wie anderen Besuchern auch, aufgefallen, dass die Laufwege an einigen Stellen eng waren – gerade für Kinderwagen. Ob an diesen Stellen ein zumindest kleines Einrücken in Richtung Marktplatz möglich sei, werde bei einer eventuellen Wiederholung der Marktaufstellung geprüft, so Ehrlich.

„Wir sind als Stadtverwaltung stets bestrebt, das Geschehen auf dem Marktplatz für alle noch attraktiver zu gestalten“, sagte Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig im Vorfeld des Marktes. Der Großteil der Reaktionen deutet allerdings auf einen misslungenen Test hin, der für die Stadt zudem einen finanziellen Mehraufwand bedeutet. Durch die gedrehten Marktstände müssen, wie berichtet, Sitzbänke und Spielgeräte extra abmontiert und danach wieder aufgebaut werden. Das zieht Kosten im vierstelligen Bereich mit sich.

Der nächste Marktsonntag – der Maimarkt – findet in zwei Monaten, am 3. Mai, statt. Ob es dann ein Zurück zum alten Konzept gibt oder die neue Aufstellung überarbeitet wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

