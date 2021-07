In Offingen fällt einem Ladendieb eine Waffe aus der Hose

Eine Packung Zigaretten hat ein Mann in einem Supermarkt in Offingen eingesteckt. Im Kassenbereich fällt ihm dann eine Schusswaffe aus dem Hosenbund.

Eine bislang unbekannte männliche Person hat am Freitag gegen 14 Uhr die Edeka-Filiale in Offingen betreten. Eine Zeugin konnte beobachten, dass der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann eine Packung Zigaretten in seine Hosentasche einsteckte und im Markt verschwand. Die Kundin teilte dies dem Personal mit. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann laut Polizei im Kassenbereich daraufhin an, welcher die Tat bestritt. Als der Mann dann in seine Tasche griff, fiel ihm aus dem Hosenbund eine Schusswaffe heraus, welche er sofort wieder einsteckte.

Diebstahl in Offingen: Die Polizei sucht Zeugen

Die Kassiererin bekam daraufhin Angst und verwies dem Mann aus dem Markt. Dieser verließ den Edeka in unbekannte Richtung. Ob es sich um eine echte Schusswaffe gehandelt hat, konnte bislang nicht geklärt werden. Vermutlich wurde eine Packung Zigaretten entwendet. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Burgau, Telefon 08222/9690-0, in Verbindung setzen. (AZ)