Polizei entdeckt illegale Arbeiter während Verkehrskontrolle an A8

Als Touristen waren sie eingereist, als Bauarbeiter haben sie ihr Geld verdient: Warum sieben Kosovaren ausreisen müssen. Und gegen was sie verstoßen haben.

An der Tank- und Rastanlage in Leipheim wird die Polizei nicht selten fündig: So auch am Mittwochabend, als Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm dort an der A8 einen vollbesetzten Kleinbus kontrollierten. Die Insassen des Busses, alles kosovarische Staatsangehörige, waren auf dem Weg zu ihrer deutschen Unterkunft. Offensichtlich handelte es sich bei den acht Männern im Alter von 23 bis 42 Jahren um Bauarbeiter.

Dies gaben auch alle soweit zu. Allerdings wäre dann ein entsprechender Aufenthaltstitel notwendig gewesen, den zumindest sieben der acht Personen nicht hatten. Diese sieben Personen waren alle mit dem sogenannten Touristenprivileg nach Deutschland eingereist. Der Älteste im Fahrzeug war der Arbeitgeber der anderen und hätte seine Landsleute ohne Arbeitserlaubnis gar nicht beschäftigen dürfen. Gegen alle Personen werden nun Strafanzeigen wegen ausländerrechtlicher Verstöße und wegen Schwarzarbeit erstellt. Zudem wurden die sieben „Arbeitnehmer“ aufgefordert, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen. (AZ)