Gewinnen Sie einen exklusiven Besuch bei der Polizei

In unserer Serie "Die Polizei und wir" sind die Leserinnen und Leser nah an der Polizeiarbeit im Landkreis Günzburg dabei. Jetzt können sie noch näher rankommen.

In 14 Folgen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Einblicke in die Polizeiarbeit im Landkreis Günzburg bekommen. Doch unsere Redaktion möchte es Ihnen ermöglichen, noch näher ran zu kommen und selbst Fragen zu stellen. Nicht irgendwem, sondern der ranghöchsten Polizistin im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West: Polizeipräsidentin Claudia Strößner.

Wir verlosen zehn mal zwei Plätze für eine Fahrt nach Kempten zum Sitz der für den Landkreis zuständigen Polizei. Dort können die Leserinnen und Leser die Chefin der hiesigen Polizistinnen und Polizisten treffen, sich mit ihr über die Arbeit ihrer Kolleginnen und Kollegen unterhalten – und ein Programm mit Vorführung und Fotomöglichkeit organisiert die Polizei für die Teilnehmer auch.

Schicken Sie uns Ihre Frage zur Polizei im Landkreis Günzburg

Wer dabei sein will am Freitagmorgen, 29. Oktober, braucht nur eines zu tun: Uns eine E-Mail mit einer Frage zu schicken, die er oder sie Claudia Strößner unbedingt stellen möchte – gerne können Sie auch Fragen einschicken, die Ihre Kinder beantwortet haben möchten. Die Redaktion wählt unter den interessantesten und kreativsten Einsendungen aus. Mit dem Bus geht es dann, begleitet von einem Redakteur, nach Kempten. Im Anschluss an den Termin bei der Polizei besteht noch die Gelegenheit, sich auf eigene Faust die Altstadt anzusehen, bevor es zurück zum Ausgangsort Günzburg geht.

Chefin des Polizeipräsidiums in Kempten: Claudia Strößner. Foto: Martina Diemand

Senden Sie uns Ihre Nachricht bitte an gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de mit dem Stichwort „Polizei“, und zwar bis zum 2. Oktober. Alternativ auch per Fax an die Nummer 08221/917-51. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann benachrichtigt und veröffentlicht. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel: Wer dabei sein will, muss nachweisen, dass er gegen Corona geimpft, genesen oder getestet (der Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein) ist. (cki)

